Truso trzecie na turnieju ćwierćfinałowym

Siatkarki Energi MKS Truso nie zdołały awansować do półfinału mistrzostw Polski w kategorii juniorek. W decydujących starciach elblążanki trafiły na bardzo wymagające rywalki i musiały uznać ich wyższość.

Zakończył się turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski rozgrywany w Łodzi. Elbląski zespół w swojej podgrupie odniósł dwa zwycięstwa, dzięki czemu udało się dostać do najlepszej czwórki. W kolejnym etapie Truso rywalizowało z bardzo mocnymi drużynami, z którymi nie było w stanie nawiązać równorzędnej walki. Po zwycięstwie nad UKS SP 13-tka Zielona Góra 3:1 oraz SAS Sejny 3:1, elblążanki musiały uznać wyższość LTS Legionovia Legionowo, z którą przegrały 0:3 oraz ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 0:3.

- W ostatnim meczu turnieju, pomimo przegranej, graliśmy dobrze. Od początku postawiliśmy na mocną zagrywkę, aby odrzucić rywala od siatki. Faktycznie to się udawało, bo zespół gospodarzy grał mało pierwszym tempem, natomiast na skrzydłach miał bardzo wysokie przyjmujące oraz atakującą. Ciężko było zablokować piłkę lub dobrze ustawić się w obronie, bo większość ataków była nad naszym blokiem. ŁKS to bardzo doświadczony zespół, trzy zawodniczki trenują z pierwszym zespołem ŁKS Commercecon Łódź. Na pewno nie można mieć pretensji do dziewczyn, dały z siebie sto procent. Po prostu ŁKS jest od nas silniejszy - mówił trener po ostatnim meczu.

Elblążanki ostatecznie zajęły trzecie miejsce w turnieju i zostały sklasyfikowane w Polsce na miejscach 17-24.

- Cały turniej uważam za udany, oczywiście chcielibyśmy awansować w tej kategorii wiekowej do półfinału mistrzostw Polski ale faktycznie zespoły z Legionowi i Łodzi były od nas lepsze. Cieszy na pewno fakt pokonania zespołów z Sejn (1 miejsce woj. podlaskiego) i Zielonej Góry (2 miejsce woj. lubuskie) po 3:0 gdzie były to pewne zwycięstwa. Dziękuję dziewczynom za wkład i trud włożony w ten turniej jak i całe przedsięwzięcie związane z wyjazdem. Dziękujemy raz jeszcze sponsorom oraz sympatykom naszego zespołu - dodał Wojciech Samulewski.

Wyniki meczów Truso:

UKS SP 13-tka Zielona Góra - MKS Truso Elbląg 0:3 (13:25; 15:25; 14:25)

SAS Sejny - MKS Truso Elbląg 0:3 (13:25; 18:25; 20:25)

LTS Legionovia Legionowo - Energa MKS Truso Elbląg 3:0 (25:18; 25:11; 25:14)

ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź - MKS Energa Truso Elbląg 3:0 (25:17, 25:20, 25:19)

Truso: Julia Łukaczyk, Amelia Tarnecka, Klaudia Wilamowska, Anna Choińska, Gabriela Jachimczyk, Edyta Fiedorowicz, Martyna Tarmasewicz, Patrcyja Dąbrowska, Weronika Dąbrowska, Patrycja Wilemska, Klara Kuczyńska, Zuzanna Katyszewska, Alicja Szaruga, Nikola Kaczmarzyk.

W dniach 18-21 marca Energa MKS Truso będzie gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego w kategorii juniorek młodszych. Elblążanki w podgrupie A zagrają z UKS Ares Nowa Sól oraz MMKS Kędzierzyn Koźle. W drugiej grupie spotkają się MUKS Joker Świecie, UKS Pomorzanie Pogodno Orliki Szczecin i UMKS MOS Wola Warszawa. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny. - Na pewno mocne zespoły to MOS Wola Warszawa oraz Joker Świecie, ale w tej kategorii wiekowej mamy zdecydowanie większe szanse na awans - dodał trener Wojciech Samulewski.