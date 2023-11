Truso wciąż bez zwycięstwa

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg muszą jeszcze poczekać na premierowe zwycięstwo w II lidze. Podopieczne Marty Czapli przegrały w 3. kolejce z MKS Brodnica wyraźnie, bo różnicą jedenastu bramek (21:32). Zobacz zdjęcia.

Truso przystępowało do potyczki z MKS Brodnica z zerowym dorobkiem punktowym. W premierowym meczu II ligi elblążanki przegrały z gdańszczankami, a w 2. kolejce musiały uznać wyższość koszalinianek. Trzecim rywalem naszej drużyny była ekipa z Brodnicy, która miała już na swoim koncie jedną wygraną. Zespół MKS w większości składa się z seniorek, jednak nie brakowało tam też juniorek.

Wynik spotkania otworzyła Agata Kowalska, a gdy kontrę wykończyła Michalina Kolasa, Truso prowadziło 4:3. W 9. minucie gospodynie odskoczyły na dwa gole, po trafieniu Wiktorii Śliwińskiej. Niestety w kolejnych akcjach elblążanki wielokrotnie myliły się przy podaniach, wyrzucały piłkę poza plac gry, a rywalki albo przeprowadzały kontrataki albo trafiały ze skrzydła. Od tego czasu podopieczne Marty Czapli musiały gonić wynik, jednak popełniały wiele błędów. W 21. minucie tablica wyników wskazywała 7:12. W końcu, do siatki trafiła Otylia Szulc, jednak na kolejnego gola Truso musieliśmy czekać sześć minut. Rywalki nie miały takich problemów z konturowaniem ataków pozycyjnych i na przerwę zeszły z zapasem sześciu goli (16:10).

Zaraz po zmianie stron rzut przyjezdnych obroniła Zuzanna Górska, a sposób na defensywę Brodnicy znalazła Kinga Chochel. Przyjezdne wykorzystały nieszczelną obronę Truso i odskoczyły na siedem goli. Kolejne błędy przy podaniach i kolejne złe rzuty, spowodowały że miejscowe szczypiornistki nie trafiły do siatki przez siedem minut. Rywalki rzuciły w tym czasie cztery bramki i odskoczyły już na dziesięć trafień (23:13). Niemoc Truso przerwała pięknym rzutem pod poprzeczkę Kinga Chochel. W kolejnych akcjach brodniczanki wykazywały się lepszą skutecznością i powiększyły prowadzenie do trzynastu goli. W ostatnich minutach meczu elblążankom udało się nieco podreperować dorobek bramkowy, do siatki na zmianę trafiały Michalina Kolasa i Aleksandra Golon, a ostatnią bramkę dla Truso zdobyła Adrianna Ziemińska. Mecz zakończył się wynikiem 21:32.

Energa MKS Truso Elbląg - MKS Brodnica 21:32 ( 10:16)

Truso: Górska, Owczarek - Kolasa 4, Chochel 3, Golon 3, Szulc 3, Śliwińska 3, Ziemińska 2, Gibert 1, Jankowska 1, Kowalska 1, Fudal, Kędzierska, Welenc, Potorska, Mikołajczyk.

