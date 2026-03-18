Truso wróciło na zwycięską ścieżkę

Po dwóch porażkach w mocno okrojonym składzie, Energa MKS Truso mogła w końcu zagrać w komplecie i wrócić na zwycięską ścieżkę w I-ligowych rozgrywkach. Elblążanki pokonały AZS PG Gdańsk 39:31 i tym samym odniosły dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie. Zobacz zdjęcia z meczu.

Piłkarki ręczne Truso nie mają czasu na odpoczynek. W miniony weekend juniorki młodsze walczyły w 1/16 mistrzostw Polski, a ich starsze koleżanki w rozgrywkach I-ligowych, by po dwóch dniach znów przystąpić do kolejnego pojedynku. Tym razem, już w pełnym składzie, Elblążanki rozegrały zaległy mecz 11. kolejki I ligi kobiet. Rywalem Truso była drużyna AZS PG Gdańsk.

Mecz świetnie rozpoczęła Aleksandra Ziemińska, która zdobyła trzy pierwsze bramki dla naszej drużyny i w 4. minucie, po skutecznym kontrataku, wyprowadziła swój zespół na prowadzenie 3:2. Gospodynie od początku spotkania objęły prowadzenie i ani razu nie dały go sobie odebrać. Gdy swoją drugą już bramkę zdobyła Hanna Urbaniak, Truso prowadziło 6:3. Przez kilka kolejnych akcji bramki padały naprzemiennie, a po dwóch z rzędu golach Otyli Szulc, gospodynie powiększyły prowadzenie do czterech trafień. Po przerwie zarządzonej na prośbę trenera AZS, jego zawodniczkom udało się nieco zniwelować straty, jednak zaraz znów częściej między słupki trafiały Elblążanki. Gole padały praktycznie z każdej pozycji, niestety nie udało się wykorzystać dwóch rzutów karnych. Było za to kilka skutecznych kontrataków, a na przerwę zespoły udały się przy wyniku 20:17.

Zaraz po wznowieniu kontratak wykończyła Roksana Biernat. W szeregach drużyny z Gdańska wyróżniała się Milena Jamiołkowska, która na początku drugiej części meczu trzy razy pokonała elbląską defensywę, a w całym meczu rzuciła aż dziesięć bramek. Do 40. minuty meczu gra była bardzo wyrównana, Truso utrzymywało dwu-trzybramkową przewagę. Potem gospodynie zanotowały trzybramkową serię i ich przewaga wzrosła do pięciu goli (29:24). Trenerka Truso Marta Czapla rotowała składem, na parkiet miały okazje wyjść wszystkie zawodniczki wpisane do protokołu meczowego. Drużyna testowała różne warianty ustawień, nie wszystkie kończyły się zdobyciem bramki, jednak przewaga miejscowych była nie zagrożona. Dwukrotnie udało się posłać piłkę do pustej bramki, w tym elemencie celowniki Elblążanek nie zawiodły. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Truso 39:31.

Energa MKS Truso Elbląg - AZS PG Gdańsk 39:31 (20:17)

Truso: Górska Wanatowska - Ratajczyk 8, Ziemińska 7, Fudal 4, Sadowska 4, Szulc 4, Urbaniak H. 4, Urbaniak G. 3, Biernat 2, Pożoga 2, Śliwińska 1, Lewandowska, Kolasa, Tomaszewska, Zajączkowska.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi kobiet.

Elblążanki kolejny mecz zagrają na wyjeździe 22 marca z Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR.