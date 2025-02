Trwa zabawa na dmuchanych torach w CRW Dolinka

Ferie to doskonały czas na aktywność i dobrą zabawę. Jedną z popularniejszych atrakcji tegorocznej zimowej przerwy są dmuchane tory przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To miejsce, gdzie sportowa rywalizacja łączy się z radością i śmiechem, a każdy – niezależnie od wieku – może spróbować swoich sił na wodnych przeszkodach.

Pierwszy tydzień ferii pokazał, że dmuchane tory to jedna z waszych ulubionych zabaw. Blisko 8 tysięcy użytkowników chętnie pokonywało przeszkody, ścigało się ze znajomymi i sprawdzało swoją zręczność. Bezpieczeństwa strzegli ratownicy, a dla chętnych dostępne były kamizelki asekuracyjne.

Na tym nie kończy się zabawa na basenie. Na pływalni pojawiły się nowe dmuchane tory przeszkód, które zaskoczą uczestników nowymi wyzwaniami. To świetna okazja, by ponownie odwiedzić CRW Dolinka i sprawdzić swoje umiejętności na zupełnie innych trasach.

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji skorzystać z torów, to nie czekaj! Wodne przeszkody są dostępne do końca tygodnia (9 lutego) w godzinach 6:00-22:00, a ich pokonanie dostarcza niezapomnianych emocji. Wystarczy bilet na basen, by dołączyć do zabawy.

Ale dmuchane tory to nie wszystko! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował również darmowe zajęcia sportowe, m.in. pływanie, ślizgawki na lodowisku i torze Kalbar, treningi piłkarskie, siatkarskie, boks, zumba kids, tenis stołowy, judo, zajęcia na strzelnicy sportowej, a także lekcję survivalu w Bażantarni.

Nie zmarnuj zimowego czasu – przyjdź i skorzystaj z atrakcji! Więcej informacji znajdziesz na www.mosir.elblag.eu.