Trwają zapisy na pływacką sztafetę

Zapraszamy wszystkich miłośników pływania oraz osoby, które pragną uczcić Święto Niepodległości w wyjątkowy sposób! Już po raz szósty elbląski MOSiR i Maluchy Pływają organizują Pływacką Sztafetę Niepodległości, która odbędzie się 11 listopada na Krytej Pływalni. Trwają zapisy.

Zawody odbędą się na basenie przy ul. Robotniczej 68, a początek zmagań zaplanowano na godzinę 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co czyni je jeszcze bardziej dostępnym dla wszystkich chętnych, którzy pragną spędzić ten dzień w duchu sportowej rywalizacji. Dla uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.

Co więcej, udział w sztafecie to nie tylko sposób na aktywne świętowanie, ale także doskonała okazja do integracji z innymi mieszkańcami Elbląga. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością i co roku przyciąga wielu uczestników, a także kibiców, którzy gorąco wspierają pływaków. Dla wielu uczestników to nie tylko sportowa przygoda, ale także możliwość nawiązania nowych znajomości i dzielenia się wspólnymi wartościami.

Zapisy na VI Pływacką Sztafetę Niepodległości są już otwarte i potrwają do wyczerpania limitu miejsc. Każdy, kto chce dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia, może zgłosić się przez stronę formularz. To doskonały moment, by przygotować strój pływacki, zabrać rodzinę i przyjaciół i razem uczcić nasze narodowe święto w aktywny sposób. Dołącz do nas i stań się częścią tego wyjątkowego wydarzenia – pokażmy, że sport to świetna forma wspólnego świętowania!

Organizatorami Pływackiej Sztafety jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Maluchy Pływają.