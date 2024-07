Trzeci tydzień wakacji z MOSiR-em

Wakacje z MOSiR-em nabierają tempa. Kolejna dawka sportowych aktywności przed nami. Rozpoczniemy imprezą dla dzieci i młodzieży, czyli Hulaj-Nóżka na torze Kalbar, potem uliczna koszykówka 3x3, pływackie zawody na Dolince oraz rodzinna Mini Olimpiada w Bażantarni. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a na wybrane obowiązują wcześniejsze zapisy.

Na rowerkach biegowych i hulajnogach po Kalbarze (wtorek 9 lipca)

Hulaj-Nóżka, to kolejna już edycja lubianej imprezy dla dzieci i młodzieży. 9 lipca tor przy ul. Agrykola zamieni się w miejsce zmagań młodych sportowców, którzy do przejechania będą mieli określony dystans. Miejsca na wydarzenie rozeszły się w tempie ekspresowym. Każdy z małych uczestników otrzyma pamiątkowy medal. Zachęcamy do kibicowania.

Streetball 3x3 (środa 10 lipca)

Turniej koszykówki ulicznej 3x3 odbędzie się w środę, 10 lipca, na boisku wewnątrz toru Kalbar przy ul. Agrykola. Zapisy rozpoczną się o 16:30 w biurze zawodów, a pierwsze mecze wystartują o godz. 17. System rozgrywek dopasowany będzie do liczby drużyn. Dla trzech najlepszych ekip przygotowane będą medale i statuetki. Zachęcamy do zbierania drużyn składających się z 4 zawodników (3+1 rezerwowy).

Zawody pływackie na Dolince (czwartek 11 lipca)

Dzień później, 11 lipca, przeniesiemy się do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie pływacy w wieku od 6 do 15 lat do pokonania będą mieli określony dystans – 25 m lub 50 m. Trwają zapisy na wydarzenie za pomocą formularza. Zawody odbędą się od godz. 10 do 12, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek i po zakończeniu rywalizacji będzie mógł bezpłatnie skorzystać ze strefy rekreacyjnej do godziny 12. Rodziców i bliskich zachęcamy do przyjścia na trybuny.

Rodzinna niedziela w Bażantarni na sportowo (niedziela 14 lipca)

Mini Olimpiada wystartuje 14 lipca o godzinie 10 na polanie w Bażantarni. Zachęcamy do udziału dzieci w wieku do 12 lat i spróbowania swoich sił w konkurencjach i wyzwaniach sportowo-rekreacyjnych. Na wydarzenie trwają zapisy, a limit wynosi do 100 uczestników. Każde dziecko biorące udział w sportowej olimpiadzie otrzyma pamiątkowy medal.

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon. śr.pt., 9-18; wt. czw., 9 – 19)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych (we wtorki) oraz naukę jazdy na rolkach (w czwartki). Spotkajmy się na rolkowisku!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie.