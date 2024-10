Trzecie zwycięstwo Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso odniosły trzecie zwycięstwo w rozgrywkach II-ligowych. Tym razem podopieczne Marty Czapli pokonały przed własnymi kibicami ZSR CKZ Rega Świdwin 38:27. Zobacz zdjęcia.

Elblążanki przystępowały do meczu 3. kolejki II-ligowych rozgrywek z dwoma zwycięstwami i pięcioma punktami na koncie. Ich kolejne rywalki także miały za sobą dwa spotkania, ale zwieńczone wygraną i porażką. W składzie drużyny ze Świdwina znajdują się praktycznie same Ukrainki, a prowadzi je Natalia Kahanets i Jacek Gałas.

Gospodynie rewelacyjnie rozpoczęły potyczkę z ZSR CKZ. Co prawda premierowe trafienie padło z rąk przyjezdnych, jednak potem na parkiecie dominowały zawodniczki Truso. W krótkim czasie trzy gole zdobyła Otylia Szulc, dwa trafienia dołożyła Nikola Jankowska, jedno Adrianna Ziemińska i elblążanki prowadziły 7:2. Rywalki zdołały przerwać dobrą serię miejscowych, jednak zaraz znów podopieczne Matry Czapli zdobywały bramki seryjnie, by w 16. minucie prowadzić 12:3. Nieźle między słupkami spisywała się Zuzanna Górska, świdwinianki myliły się w ataku pozycyjnym, ich obrona również była niegroźna dla elblążanek. W ataku brylowała Alicja Ratajczyk i po jednym z jej trafień, przewaga Truso urosła do piętnastu bramek. W ostatnich minutach pierwszej części meczu przyjezdne zmniejszyły nieco dystans i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 22:9.

Po zmianie stron zawodniczki ze Świdwina zaczęły odrabiać straty. W ataku dobrze spisywały się w zasadzie tylko dwie piłkarki Maria Kahanets i Larysa Koshliak, które wspólnie zdobyły dziewięć goli w ciągi kwadransa gry. Elblążanki w tym czasie sześciokrotnie trafiły między słupki i było 28:18. Gospodyniom udało się zanotować kolejną serie gdy grały w przewadze, przechwytywały wtedy piłkę i wieńczyły akcje kontratakami. Gdy kolejną kontrę wykończyła Aleksandra Gibert, tablica wyników wyzwała 33:18. Przewaga Truso była na tyle wysoka, że trenerka mogła rotować składem, na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki. W 58. minucie było 38:24. W ostatnich akcjach bramki padały tylko z rąk Ukrainek i mecz zakończył się wynikiem 38:27.

Energa MKS Truso - ZSR CKZ Rega Świdwin 38:27 (22:9)

Truso: Górska, Dziadowiec, Wanatowska - Jankowska 12, Ziemińska 6, Ratajczyk 6, Kolasa 5, Gibet 4, Szulc 3, Fudal 1, Biernat 1, Tomaszewska, Zajączkowska, Śliwińska, Sankowska.

