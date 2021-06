Trzy finały elbląskich kajakarzy

Igor Komorowski i Paweł Krause wystartowali w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów. Elblążanie zakwalifikowali się do trzech finałów A.

27 czerwca zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów i Młodzieżowców w kajakarstwie klasycznym rozgrywane na poznańskim torze Malta.. W reprezentacji Polski wystąpili zawodnicy UKS Kajak Silvant Elbląg: Paweł Krause i Igor Komorowski.

Pawła Krause mogliśmy oglądać już w pierwszym biegu. Elblążanin był drugi w eliminacjach K-1 na 1000 metrów. Bezpośrednio do finału awansował tylko zwycięzca, więc podopieczny Wojciecha Załuskiego swoich szans musiał szukać w półfinale. Tam dopełnił formalności i z trzeciego miejsca awansował do finału A. Ostatecznie elblążanin zakończył rywalizację na siódmym miejscu w Europie tracąc do zwycięzcy 6,406 s Konkurencję wygrał Węgier Levente Kurucz z czasem 3:35.797 min.

W konkurencji K-2 na 1000 metrów w polskiej osadzie wystąpił Igor Komorowski w parze z Jarosławem Kajdankiem (Energetyk Poznań). Polacy zajęli piąte miejsce w biegu eliminacyjnym i awansowali do półfinału. I w tym przypadku bieg półfinałowy zakończył się sukcesem; Polacy zajęli trzecie miejsce, które dało im awans do finału A. Bieg finałowy Polakom nie wyszedł i zakończyli go na ostatnim miejscu. Do pierwszego miejsca stracili 6,074 sek. Ostatecznie zostali sklasyfikowani na 9. miejscu. Zwyciężyła osada niemiecka Albert Fritzsche i Anton Winklemann z czasem 3,19,403 min.

Warto też wspomnieć o bardzo dobrym biegu polskiej kanadyjkowej „czwórki“ z Pawłem Krause i Igorem Komorowskim w składzie. Polska osada wygrała bieg eliminacyjny na 500 metrów i bezpośrednio awansowali do finału. W niedzielnym finale Polacy (Jan Paszek, Paweł Krause , Antoni Łapczyński, Igor Komorowski) uplasowali się na szóstej pozycji ze stratą 2,757 sek. Złoto zdobyli Rosjanie, którzy dystans biegu przepłynęli w czasie 1,24,043 min.