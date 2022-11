Trzy rzuty karne, ale trzy punkty nie dla Concordii

Słoniki potrzebują punktów jak tlenu. Sobotnia przeszkoda wydawała się być w zasięgu, ale rzeczywistość brutalnie obnażyła marzenia o komplecie punktów. Pilica strzeliła w Elblągu trzy bramki i wróciła do Białobrzegów z trzema punktami.

Fakty są takie, że Concordia przed tym spotkaniem zamykała stawkę trzecioligowców gr. I i traciła do trzynastej Pilicy Białobrzegi 10 punktów. Owszem, faworytem spotkania wydawała się drużyna gości, ale statystyki meczów wyjazdowych dawały nadzieję na punkty. Pilica na wyjazdach grała dotychczas mało zadowalająco. Wygrali tylko raz, trzykrotnie zremisowali, dwa razy przegrali. W sobotę dorzucili drugie zwycięstwo.

Mecz rozpoczął się z animuszem gości. Akcje odskrzydlające, dużo dośrodkowań. W trzeciej minucie strzelał Piotr Grober, ale minimalnie chybił. Chwilę później niefrasobliwe zachowanie w polu karnym Concordii, zagranie ręką i arbiter był zmuszony do odgwizdania rzutu karnego. Piłkę ustawił Konrad Rudnicki, który strzelił pewnie i otworzył wynik spotkania.

Concordia szukała okazji na wyrównanie. Blisko była w szesnastej minucie. Podawał Miyamoto, Szramka stanął oko w oko z bramkarzem gości, ale trafił wprost w Koptasa. Minutę później zagrożenie pod bramką Concordii. W okolice pola karnego dośrodkował Piotr Grober, tam dobrze ustawiony Aleksander Stawiarz najpierw przyjął, potem uderzeniem z woleja nie dał Matysiakowi żadnych szans. Strzelanie trwało nadal. 0:3 zrobiło się w 37 minucie. Piłkę w polu karnym otrzymał Rudnicki, potem faul i druga "jedenastka" w tym meczu. Tym razem strzelał Aleksander Stawiarz.

Jakąś nadzieję na lepszy wynik dawała czerwona kartka z 43 minuty. Wówczas po faulu na Yudai Miyamoto drugi żółty kartonik otrzymał Piotr Drabik. Chwilę później trzeci rzut karny! Tym razem dla Concordii. Tomasz Szawara strzelił pewnie i do przerwy 1:3.

Po zmianie stron Concordia atakowała. Pilica schowała się za podwójna gardą, swoich szans szukała w kontratakach. Próbował Szramka, także Miyamoto, jednak wynik nie uległ zmianie.

Kwestia utrzymania nadal jest możliwa, ale perspektywa staje się coraz mglista. Do końca 2022 roku Concordia będzie miała jeszcze dwie okazje na zdobycie punktów, najbliższa to wyjazd do Zambrowa i spotkanie z tamtejszą Olimpią.

Concordia Elbląg - Pilica Białobrzegi 1:3 (1:3)

bramki: 0:1 - Rudnicki (5. min. - karny), 0:2 - Stawiarz (17. min.), 0:3 - Stawiarz (38. min - karny), 1:3 - Szawara (45. min - karny)

Czerwona kartka - Drabik 43' za dwie żółte kartki

Concordia: Matysiak - Akubardiia (63' Drewek), Szawara, Spychka, Radchenko, Jarzębski (90' Nestorowicz), Bukacki, Kopka (76' M. Pelc), Szmydt, Szramka, Miyamoto (76' Edil)