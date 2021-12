Turniej hokejowych emocji

W minioną niedzielę Lodowisko Helena gościło najmłodszych hokeistów, którzy wzięli udział w III Turnieju Minihokeja o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Prawie 100 dzieci, w wieku 4-8 lat, rywalizowało, ale przede wszystkim doskonale się bawiło, goniąc za krążkiem po gładkiej tafli.

Na lodzie spotkały się zespoły z Gdyni, Gdańska, Malborka, Torunia, Łodzi i Elbląga. Adepci tej efektownej dyscypliny grali w systemie każdy z każdym, co dało w sumie 15 meczów rozegranych w turnieju. Najlepszą drużyną, z kompletem zwycięstw, okazała się UKS Olivia 17 z Gdańska.

Jednak w tej imprezie nie było wygranych i przegranych - wszyscy zawodnicy grający w turnieju dali z siebie 100% i otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze zespoły będą mogły wzbogacić swoją gablotę o puchary, które wręczył kierownik Lodowiska Helena, Jarosław Czerski. W sezonie 2021/2022 formuła organizowanych turniejów minihokeja uległa jednak zmianie. Rozgrywane są turnieje ligowe, aby dać dzieciom radość z gry oraz pokazać nad czym jeszcze muszą popracować. To wspaniały sprawdzian dla młodych zawodników, ich umiejętności i postępów.

Organizatorzy cieszą się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, udało się zorganizować turniej na elbląskim lodowisku i dziękują Prezydentowi miasta za udostępnienie obiektu oraz firmie Logbar Domki za wsparcie finansowe. Podziękowania należą się także zawodnikom i trenerom za przybycie, najstarszym Wikingom za pomoc w przeprowadzeniu turnieju oraz elbląskim hokejowym rodzicom za wspaniałą organizację turnieju. Było wszystko to, co najlepsze w hokeju: zacięta rywalizacja, sportowe emocje, pot, zmęczenie, a na uzupełnienie spalonych węglowodanów - bufet zorganizowany przez mamy Wikingów, który osładzał gorycz porażki i dawał siły do dalszej walki.