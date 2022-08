Turniej siatkówki plażowej w Elblągu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich fanów siatkówki plażowej na drugi, wakacyjny turniej w tej dyscyplinie. Tym razem areną zmagań będzie boisko położone na terenie przystani Grupy Wodnej, a zwycięzcy wzniosą puchar im. Prezydenta Miasta Elbląg. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Zawody w plażową piłkę siatkową stały się już stałą częścią wakacyjnych imprez, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Po raz pierwszy w historii spotkamy się na boisku na terenie przystani Grupy Wodnej, zlokalizowanym przy ul. Wybrzeża Gdańskiego 12. Będzie to doskonała okazja na aktywne spędzenie wolnego czasu w atrakcyjnym miejscu.

Podczas turnieju będzie obowiązywał „brazylijski” system rozgrywek, a dla najlepszych przygotowane będą pamiątkowe medale oraz puchary. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do czwartku, 18 lipca, do godz. 23:59, poprzez formularz Google. Ilość zespołów jest ograniczona (limit 16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły imprezy dostępne są w regulaminie tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem Wakacji z MOSiR-em.