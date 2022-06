Turniej streetballa na Kalbarze

Ruszamy z sezonem kolejnych turniejów koszykówki 3×3. Pogoda za oknem coraz ładniejsza, warto więc zebrać przyjaciół i powalczyć o medale i puchary. Pierwszy turniej odbędzie się w środę (8 czerwca) na boisku wewnątrz Toru Kalbar. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Koszykówka 3×3 to sport, który cieszy się dużym zainteresowaniem w Elblągu. Widać to poprzez cykl turniejów na boiskach wewnątrz Toru Kalbar, a także rozgrywek WAITW Grand Prix Elbląga 3×3. O tytuł najlepszej drużyny w mieście rywalizowało 9 zespołów, a poziom gry był wysoki, na co wpływ miał w dużej mierze Przemek Zamojski, który aktywnie uczestniczył w rozgrywkach i często dawał wskazówki pozostałym graczom.

Turnieje streetballa na Kalbarze to stała propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu w czasie wiosenno-letnim. Pierwszy tegoroczny turniej odbędzie się w środę, 8 czerwca, o godz. 17. Zapisać się będzie można od 16:30 w biurze zawodów na Torze Kalbar.

W zawodach może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat. Gramy w oparciu o typowe dla streetballa zasady, a pojedynki odbywają się bez sędziów, obowiązują więc zasady fair play. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów, przed startem w turnieju, dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów oświadczenie, które jest dostępne w treści regulaminu, lub te otrzymane w biurze zawodów. W każdej drużynie może być zgłoszonych tylko 4 zawodników (3+1 rezerwowy).

Regulamin turnieju dostępny jest tutaj.