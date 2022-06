Turniej w siatkówce plażowej osób niepełnosprawnych już w ten weekend

W Piastowie koło Elbląga, w dniach 18-19 czerwca, rozegrany zostanie XVIII SAND CUP 2022 w siatkówce plażowej osób niepełnosprawnych, połączony z imprezami towarzyszącymi. Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg po raz osiemnasty jest organizatorem turniejów rangi mistrzostw Polski, mistrzostw kraju, a także Pucharu Polski.

Zawody po raz szósty odbędą się w Piastowie (Milejewo), a to za sprawą kompleksu boisk, który powstał z inicjatywy działaczy IKS Atak. Podczas tegorocznego Pucharu Polski zawodnicy będą rywalizować w dwóch odmianach siatkówki: na siedząco i stojąco.

W tegorocznych rozgrywkach wystąpi po pięć zespołów na siedząco i stojąco.

Spotkania z udziałem siatkarzy na siedząco będą się odbywały na boisku pokrytym matą. Zespoły zagrają w składach 3 osobowych i grać będą systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów (do 21 pkt). Jeśli w setach będzie remis 1:1, wówczas rozegrany zostanie tie-break (do 15 pkt).

Na zwycięskie drużyny i zawodników czekają puchary, medale i nagrody rzeczowe.

Przy okazji turnieju siatkówki odbędą się także imprezy towarzyszące. W zawodach w bocce mogą zagrać wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na schorzenia.

W ramach integracji oraz rekreacji odbędą się też zawody w rzucie podkową, bulle i Nordic Walking. Ta ostatnia impreza przebiegać będzie na pięciokilometrowej trasie Piastowo-Jelenia Dolina-Piastowo wzdłuż jezior Rakowych (Troyl i Martwe)

Głównym sponsorem tego wydarzenia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerami Lasy Państwowe, PZU Fundacja, Budimex, Polski Związek Osób Niepełnosprawnych "Start" oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.