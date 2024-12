Turniej z Marcinem Możdżonkiem

Przedstawiciele ośmiu szkół rywalizowali dziś (3 grudnia) w hali przy ul. Kościuszki w turnieju siatkówki dziewcząt i chłopców, którego organizatorem była Fundacja Marcina Możdżonka. Zobacz zdjęcia.

Wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce mężczyzn, mistrz świat, mistrz Europy Marcin Możdżonek po raz kolejny zawitał do Elbląga. Tym razem celem jego wizyty był turniej siatkówki dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych Marcin Możdżonek Cup 2024. Do turnieju zgłosiły się drużyny damskie z I LO, II, LO, III LO, IV LO, ZST oraz SSP 3, a także zespoły męskie z I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSM i ZSTI.

- Jest mi bardzo miło, że możemy pobawić się w siatkówkę, że możemy pograć. Mam nadzieję, że lubicie grać w siatkówkę, że sprawia wam to frajdę, a nie było tylko ucieczką z lekcji, bo akurat była okazja. Trzeba się ruszać, matematykę, geografię można nadrobić, a pewnych rzeczy fizycznych z waszego zdrowia nie. Życzę powodzenia, uważajcie na siebie i grajcie dobrze – tymi słowami przywitał uczestników turnieju Marcin Możdżonek.

Wielokrotny reprezentant Polski przyjechał po raz kolejny do Elbląga na zaproszenie m.in. dyrektor MOS Hanny Szuszkiewicz.

- Bardzo dziękujemy Marcinowi za to, że Elbląg znowu znalazł się na mapie jego campu. Bardzo się cieszę że zgłosiło się tylu uczestników. Miasto Elbląg medenasem sportu i naprawdę liczę na to, że dzięki wam będziemy pokazywać Elbląg od aktywnej strony, a ta aktywność musi być dla nas bardzo ważna, bo żadnego dnia bez ruchu nie jesteśmy w stanie nadrobić. Cieszę się, że nawet jeśli urwaliście się z lekcji, to na pewno z korzyścią dla waszej sprawności i fizycznej i psychicznej - dodała Hanna Szuszkiewicz.