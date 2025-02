Twoja droga do lepszej kondycji i zdrowia

Program Aktywuj się z MOSiR-em to wyjątkowa oferta, przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, która daje mieszkańcom szansę na aktywne spędzanie czasu i poprawę kondycji fizycznej. Bez względu na wiek czy poziom zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie znajdują się zajęcia dostosowane do różnych potrzeb, które pomagają zadbać o zdrowie, zwiększyć sprawność fizyczną i przy okazji świetnie się bawić. Sprawdź szczegółowy harmonogram.

Sala fitness lodowiska Helena

Joga (poniedziałek i środa 18:00, piątek 17:00) - jest to idealna forma aktywności dla osób pragnących połączyć ćwiczenia fizyczne z relaksacją i medytacją. Zajęcia pomagają poprawić elastyczność ciała, redukować stres i napięcie, a także poprawić koncentrację i równowagę wewnętrzną. Idealne zarówno dla początkujących, jak i osób zaawansowanych.

Turbo Spalanie (poniedziałek i środa 19:15 i 20:15, piątek 18:15) - intensywne zajęcia oparte na szybkim tempie, które skutecznie spalają kalorie i pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji. W trakcie tych zajęć pracujemy nad poprawą wytrzymałości, siły i szybkości. To idealny wybór dla osób szukających intensywnej aktywności.

Zumba (wtorek 19:30 gr. początkująca, 20:30 gr. zaawansowana; czwartek 19:30 gr. zaawansowana, 20:30 gr. początkująca) - energetyczne zajęcia taneczne, które łączą muzykę latynoamerykańską z elementami aerobiku. To doskonały sposób na poprawę kondycji, spalenie kalorii i świetną zabawę w rytm muzyki. Zumba to również doskonała opcja na odreagowanie stresu i poprawienie samopoczucia.

Zumba Kids (sobota 10:00 4-6 lat i 11:00 7-12 lat) - to energetyczne zajęcia taneczne dla dzieci, które łączą zabawę z aktywnością fizyczną. Radosne rytmy i proste kroki pozwalają najmłodszym uczestnikom rozwijać koordynację ruchową, poprawiają kondycję, a także uczą pracy w grupie. To świetny sposób na aktywne spędzanie czasu z rówieśnikami.

Sala fitness Krytej Pływalni

Zdrowy Kręgosłup (środa 19:15) - zajęcia stworzone z myślą o osobach, które chcą zadbać o swój kręgosłup i poprawić postawę ciała. Regularne ćwiczenia pomagają w walce z bólami pleców, poprawiają elastyczność kręgosłupa oraz zwiększają jego wytrzymałość. Dzięki tym zajęciom można zminimalizować ryzyko urazów i kontuzji.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i Kryta Pływalnia

Aqua Fitness i Aqua Senior (zobacz harmonogram) - forma treningu w wodzie, która pozwala na efektywne ćwiczenia przy minimalnym obciążeniu stawów. Dzięki wodzie ruchy są mniej obciążające, a jednocześnie bardzo skuteczne w kształtowaniu sylwetki, poprawianiu wytrzymałości i kondycji. Idealna opcja dla osób, które chcą ćwiczyć w łagodniejszy sposób. Do dyspozycji są zajęcia poranne i wieczorne.

Dzięki różnorodnym zajęciom mieszkańcy Elbląga mogą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje, dbać o formę i zdrowie w miłej atmosferze. To również okazja, by poznać nowych ludzi i wziąć udział w zajęciach, które przyniosą wiele korzyści zarówno ciału, jak i umysłowi. Zachęcamy do dołączenia do programu i rozpoczęcia aktywności fizycznej z MOSiR-em! Więcej szczegółów na stronie mosir.elblag.eu.