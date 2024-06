Tydzień do Biegu Piekarczyka

Przyszła niedziela będzie należała do biegaczy! Za 7 dni, 9 czerwca, wystartuje XV Elbląski Bieg Piekarczyka, a na liście startowej jest już ponad 900 zawodników - szykuje się mocna edycja. To również ostatni moment na zakup koszulki technicznej. Jeśli chcesz być częścią wydarzenia, zapisz się właśnie teraz.

Bieg Piekarczyka pomimo, że jest inicjatywą lokalną, to już od kilku edycji cieszy się zainteresowaniem nie tylko elbląskich biegaczy. W zawodach wezmą udział zawodnicy z całej Polski, jak również z zagranicy, między innymi z Białorusi, Francji, Irlandii. Niech dobrą rekomendacją i zachętą do wzięcia udziału w wydarzeniu, będzie fakt, że na liście startowej już na ten moment jest ponad 900 biegaczy. XV edycja biegu oprócz sportowych emocji zapewni moc atrakcji. Na placu Jagiellończyka stanie strefa gastronomiczna, stoisko z animacjami dla dzieci, dmuchańce, odbędzie się również loteria fantowa. Nawet jeżeli nie bierzecie udziału w biegu, warto będzie odwiedzić naszą strefę całymi rodzinami.

Wspólny trening

W środę, 5 czerwca, zapraszamy na wspólny trening przed biegiem. Spotkajmy się o 18:30 w Bażantarni, przy muszli koncertowej. Trening poprowadzą doświadczeni trenerzy z Bartnicki Team, którzy doradzą i podpowiedzą jak najlepiej przygotować się do startu i na co zwrócić uwagę, Wskazówki będą cenne dla osób startujących po raz pierwszy w biegu ulicznym. Zmotywujmy się wspólnie do działania i wymieńmy doświadczeniami. Im będzie nas więcej tym lepiej.

Ostatni dzień na zakup koszulek

Zachęcamy również do zakupu koszulki technicznej, na którą zamówienia można składać tylko do 2 czerwca, do 23:59, na stronie elektronicznezapisy.pl. Koszulki po raz pierwszy zostaną wykonane w niebieskim kolorze z wysokiej jakości materiału. Koszulki dla dorosłych dostępne są w rozmiarach: S (szerokość 48 cm, wysokość 70 cm), M (szerokość 51 cm, wysokość 72 cm), L (szerokość 54 cm, wysokość 73 cm), XL (szerokość 57 cm, wysokość 74 cm), XXL (szerokość 60 cm, wysokość 75 cm). Koszulki dla dzieci dostępne są w rozmiarach: 4 lata (szerokość 34 cm, wysokość 50 cm), 8 lat (szerokość 38 cm, wysokość 55 cm), 12 lat (szerokość 42 cm, wysokość 60 cm), 16 lat (szerokość 46 cm, wysokość 65 cm).

Zapisy

Zapisy internetowe trwają do środy, 5 czerwca, do 23:59, na stronie elektronicznezapisy.pl. Warto pospieszyć się z decyzją o udziale w biegu. Z dnia na dzień miejsc jest coraz mniej, więc nie warto zostawiać decyzji na ostatnią chwilę. W przypadku osiągnięcia limitu, czyli 999 osób, pula nie będzie zwiększana.

Organizatorzy XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka: Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Patronat honorowy: Michał Missan Prezydent Elbląga

Sponsor główny: MAAG GEAR

Sponsor strategiczny: Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy i Partnerzy: Ogrody Centrum Handlowe w Elblągu, KONI SYSTEMY IT, SPORT SPA - Centrum Odnowy Biologicznej, Yasumi Elbląg Instytut Zdrowia i Urody, Stacja Paliw MOYA, Hotel Kahlberg, Reproskan, SFD Elbląg, Benefit Systems SA, Recman, CENTRUM UBEZPIECZEŃ Expert, EXPERT OSK, EXPERT BUS, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, 4W-MBOT, GRIZ "Bielik", Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu