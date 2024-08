Tydzień pełny aktywności

W drugą połowę wakacji wchodzimy z przytupem. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował kolejną, bogatą ofertę wydarzeń, z której skorzystają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Rowerem na orientację (wtorek, 6 sierpnia, 17:00)

Zapraszamy do wspólnej zabawy na dwóch kołach. Będzie to okazja, aby wyruszyć w miasto z mapą w poszukiwaniu zaznaczonych na niej punktów, a następnie rozwiązaniu czekających na miejscu zagadek. Po odbiór map zapraszamy do biura zawodów przy Bramie Targowej.

Wyścigi na pumptracku (środa, 7 sierpnia, 17:00)

Na torze przy ul. Oliwskiej wystartują zawody, w trakcie których zawodnicy będą mierzyć się z czasem. Rywalizacja będzie obejmowała zarówno hulajnogi, jak i rowery, a do udziału zapraszamy dzieci w wieku od 8 (ukończone) do 19 (nieukończone) lat. Kto będzie najszybszy? Przekonamy się niebawem. Zapisy na miejscu w biurze zawodów.

Wycieczka kajakowa (czwartek, 8 sierpnia, 17:00)

Razem z przewodnikiem PTTK zasiądziemy w kajakach i wybierzemy się w krajoznawczą wycieczkę po rzece Elbląg, podczas której dowiemy się także kilku ciekawostek. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Informacja o zapisach na wycieczkę ukaże się niebawem na facebookowej stronie MOSiR.

Festyn na Bulwarze – OnkoRejs (piątek, 9 sierpnia, 14:00)

Bulwar Zygmunta Augusta, to ostatni przystanek OnkoRejsu, czyli inicjatywy mającej na celu pomoc osobom z chorobami nowotworowymi. Z tej okazji zapraszamy do udziału w festynie, podczas którego nie zabraknie wielu atrakcji tj. dmuchańce, strefa sportowo-rekreacyjna oraz występy artystyczne. Oprócz tego pojawi się możliwość skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych, konsultacji lekarskich oraz warsztatów prozdrowotnych.

Wycieczka rowerowa (niedziela, 11 sierpnia, 10:00)

Tym razem celem naszej rowerowej eskapady będą tereny Wysoczyzny Elbląskiej. Wspólnie pokonamy około 60 kilometrów, a więc czeka nas dość wymagająca, ale i przy tym bardzo przyjemna podróż. Zbiórka przy rondzie im. Bitwy pod Grunwaldem.

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon. śr.pt., 9:00-18:00; wt. czw., 9:00 – 19:00). Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dodatkowe dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych (we wtorki) oraz naukę jazdy na rolkach (w czwartki). Spotkajmy się na rolkowisku!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie, a na Tik Toku filmiki. Szczegółowy program Wakacji Z MOSiR-em dostępny jest TU.