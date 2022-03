Tygrysy walczyły w Pradze

Nikodem Kozak i Mateusz Rosiak weekend spędzili w czeskim Trutnovie, gdzie mieli okazję zmierzyć się z pięściarzami z Czech i Węgier.

To był udany weekend dla pięściarzy KSW Tygrys Elbląg. Nikodem Kozak i Mateusz Rosiak wzięli udział w turnieju w czeskim Trutnovie. Turniej miał międzynarodową obsadę: wzięli w nim udział zawodnicy z Czech, Węgier, Niemiec, Łotwy, Izraela, Polski, Słowacji i Litwy.

Mateusz Rosiak w wadze do 63,5 kg oraz Nikodem Kozak w wadze do 80 kg wygrali swoje walki. Dla elblążan była to też okazja do stoczenia sparingów z kadrowiczami z Węgier i Czech. - To na pewno dobry sprawdzian, walki na wyjeździe nigdy nie należą do łatwych – mówi Nikodem Kozak.

Turniej w Trutnovie był jednym z etapów przygotowań do tegorocznych mistrzostw Polski. Trenerem elbląskich pięściarzy jest Patryk Bursztynowicz.