Tymon Hryniewicz rozpoczął pucharową rywalizację

Tymon Hryniewicz z Orła Elbląg reprezentował Polskę podczas Pucharu Świata Juniorów w Bormio. Elbląski shorttrackowiec ma za sobą intensywny weekend pełen startów indywidualnych i drużynowych.

We włoskim Bormio w miniony weekend odbyły się pierwsze zawody nowego sezonu w Pucharze Świata Juniorów w shorttracku. W reprezentacji Polski dobrze zaprezentował się zawodnik elbląskiego Orła – Tymon Hryniewicz.

Rywalizację indywidualną nasz reprezentant zakończył w trzeciej dziesiątce. Na dystansie 1000 metrów zawodnik Orła dotarł do półfinału repasaży i został sklasyfikowany na 22. miejscu. Bardzo podobnie wyglądał start na 500 metrów – tu również podopieczny elbląskiego klubu dotarł do półfinału repasaży, co dało mu 24. pozycję w końcowej klasyfikacji.

Hryniewicz z powodzeniem walczył również w sztafetach. W sztafecie mieszanej biało-czerwoni w składzie: Daria Daszuta, Tymon Hryniewicz, Oskar Soltau i Hanna Mazur początkowo zajęli trzecie miejsce, ale ostatecznie – dzięki karze nałożonej na reprezentację Holandii – awansowali na drugą pozycję, co dało im awans do kolejnej fazy. W kolejnym biegu sztab trenerski zdecydował się na zmianę składu i Oskara Soltau zastąpił Filip Hyjek. Polska sztafeta ukończyła ten bieg na piątej pozycji, co ostatecznie dało jej 10. miejsce w tej konkurencji. Z kolei w sztafecie męskiej Polacy zakończyli rywalizację w ćwierćfinale, gdzie na mecie zameldowali się na czwartej pozycji, ostatecznie zajmując się na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Przed młodymi łyżwiarzami kolejne wyzwania. Następne zawody z cyklu juniorskiego Pucharu Świata odbędą się również w Bormio w dniach 12–14 listopada. Z kolei ostatnie, trzecie zawody zaplanowano w dniach 22–24 stycznia przyszłego roku w Kazachstanie – w Astanie.