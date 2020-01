Tytuł obroniony

Żółto-biało-niebiescy drugi rok z rzędu zdobyli pierwsze miejsce w turnieju "Olimpia Cup" o Puchar Prezesa ZKS Olimpia Elbląg. Zawody były dedykowane chłopcom z rocznika 2010.

Czwarta edycja zabawy dla młodych adeptów piłki nożnej odbyła się w sobotę, 11 stycznia, w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. Rywalizowało 10 drużyn podzielonych na dwie pięciodrużynowe grupy.

- Słowa uznania i ogromne podziękowania pragnę przesłać w kierunku rodziców, którzy zaangażowali się w organizację turnieju. Bez ich pomocy nie byłoby finalnego sukcesu, który wpływa na prestiż zawodów i powoduje, że z roku na rok "Olimpia Cup" cieszy się coraz większym zainteresowaniem - przekazał trener Olimpii Damian Ziemiańczyk, który współpracuje z Bohdanem Konarzewskim.

Powodów do radości było zresztą zdecydowanie więcej. Zwycięstwo w wielkim finale przypadło Olimpii, która pokonała KS Base Group Osiczankę Osice 2:0 i tym samym obroniła tytuł mistrzowski. Żółto-biało-niebiescy mieli szansę na zajęcie jeszcze jednego miejsca na podium, ale w "małym finale" druga drużyna Olimpii przegrała z Wierzycą Stara Kiszewa.

- W każdy meczu widać było odpowiednie zaangażowanie i próby gry w piłkę w sposób najlepszy na obecne umiejętności podparte elementami, nad którymi pracujemy podczas treningów. Za to gratuluję zawodnikom, to były udane zawody. Gra sprawiała im ogromną radość, a w tym wieku to najważniejsze. Gratuluję również trenerom drużyn przyjezdnych osiągniętych wyników oraz dziękuję za przyjazd i udział w naszym turnieju. - dodał Damian Ziemiańczyk.

Każdy zawodnik otrzymał z rąk koordynatora Akademii Olimpii Elbląg – Karola Przybyły, pamiątkowy medal, a najlepsze trzy zespoły dodatkowo puchary. Organizatorzy wybrali również „Dream Team” turnieju:

Dominik Fercho – Olimpia Elbląg I

Bartosz Ciszkowski – Olimpia Elbląg II

Maks Koliński – Wierzyca Stara Kiszewa

Karol Surzyn – KS Base Group Osiczanka Osice I

Oskar Buczak – Polonia Pasłęk

finał: Olimpia Elbląg I - KS Base Group Osiczanka Osice 2:0 (Sz. Dziewiałtowicz, B.Roszkowski)

Klasyfikacja końcowa:

1. Olimpia Elbląg I

2. KS Base Group Osiczanka Osice I

3. Wierzyca Stara Kiszewa

4. Olimpia Elbląg II

5. Polonia Pasłęk

6. AP Piekarczyk I

7. Elbląska Szkółka Piłkarska

8. KS Base Group Osiczanka Osice II

9.AP Piekarczyk II

10. Olimpia Elbląg III

Olimpia Elbląg III: Daniel Kochański. Mikołaj Wojtowicz, Kuba Pastuszak, Wiktor Osiński, Bartosz Ziemiańczyk, Oskar Andrzejczyk, Norbert Frąckiewicz, Kuba Małek, Kacper Zega.

Olimpia Elbląg II: Bartosz Ciszkowski, Maciek Waśniewski, Maciek Sarna, Kacper Cieślak, Wojtek Wiaterek, Nikodem Józefiak, Nikodem Klonowski, Franek Bumbul,Alan Józefowski,

Olimpia Elbląg I: Bartosz Roszkowski, Wiktor Krzykwa, Mikołaj Stankiewicz, Dominik Fecho, Mateusz Małczyński, Szymon Dziewiałtowicz, Natan Orłowski, Michał Żmijewski, Daniel Wójcik

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl