Uczniowie biegali na orientację

W parku Modrzewie odbyła się Spartakiada elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w biegu na orientację. Zawody zorganizował Elbląski Klub Orienteeringu Gryf przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia

Udział w pierwszej rundzie spartakiady wzięło udział 62 uczniów. W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt zwyciężyła SP nr 21 (Łucja Wesołowska i Zuzanna Orzechowska), natomiast wśród szkół ponadpodstawowych wśród dziewcząt triumfował Zespół Szkół Technicznych, a wśród chłopców – II LO.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów w do udziału w drugiej rundzie spartakiady, której celem jest nie tyko sportowa rywalizacja ale zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji w plenerze, nauczenie orientowania się w terenie wg mapy, nauczenie samodzielnego podejmowania decyzji. Zawody są specjalnie organizowane dla Was w piątki. Natomiast w soboty czyli następnego dnia odbywać się będą kolejne rundy XII Grand Prix Elbląga w biegu na orientację. Szczegóły na stronie www,mosirelblag.pl – zapraszają organizatorzy.

Regulamin zawodów został wysłany do każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto znajduje się na stronie www.ekogryf.pl.

W zawodach może wziąć udział dowolna ilość uczniów pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia na adres e-mail:ekogryfbno@onet.pl w celu wydrukowania odpowiedniej ilości map oraz sporządzenia listy startowej i przydzielenia chipów /elektroniczny system pomiaru czasu Sport-Ident.

Walczymy o tytuł najlepszej szkoły w biegu na orientację. Nasz klub EKO Gryf przy klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa MND „Północny Wschód” przy wsparciu departamentu sportu Urzędu Miejskiego przeprowadzi w sumie cztery rundy spartakiadowe. Kolejne odbędą się: 5 czerwca (Bażantarnia), 11 września (park Kajki), 23 października (park Modrzewie)