Uczymy dorosłych jazdy na łyżwach

Listopad rozpoczynamy od dobrej wiadomości dla osób chcących poznać technikę jazdy na łyżwach. W czwartek, 3 listopada, na tafli Lodowiska Helena rozpoczniemy nowy, cotygodniowy blok zajęć skierowany dla dorosłych, a także młodzieży powyżej 12 roku życia. Start o godz. 18.

Trwa sezon na Lodowisku Helena i jest to doskonała okazja by rozpocząć naukę jazdy na łyżwach. W tym roku na lodową taflę zapraszamy już nie tylko dzieci, ale także dorosłych i młodzież 12+, którzy chcieliby zamienić buty na łyżwy i sprawnie poruszać się po lodzie.

Ćwiczenia prowadzi Natalia Śnigier, profesjonalna trenerka łyżwiarstwa, która na co dzień szkoli łyżwiarzy figurowych w klubie UKS Szóstka Elbląg, a także we wtorki prowadzi naukę jazdy na łyżwach dla dzieci. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych będą odbywały się w każde czwartki o godzinie 18:00 przy ul. Karowej 1. Jednorazowy koszt uczestnictwa w nauce jazdy to 16 złotych lub 14 zł za okazaniem Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

W trakcie zajęć tafla lodowiska podzielona będzie na dwie części, by sprawnie i bezpiecznie prowadzić lekcje. Na jednej z nich będą odbywały się zajęcia dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z łyżwami lub chcą się doszkolić, a druga części tafli będzie ogólnodostępna dla wszystkich miłośników tego sportu. Maksymalna liczba osób w grupie to 15.

By uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Podczas zajęć można także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe. Więcej informacji w kasie lodowiska lub pod numerem tel. 55 625 63 15.

Harmonogram ślizgawek w godzinach otwarcia lodowiska:

Wtorek - 18:00 i 19:00

Czwartek - 18:00 i 19:00

Piątek - 18:00 i 19:00

Sobota i Niedziela - 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50

Uwaga! Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, podczas zajęć ogólnodostępnych na ślizgawce, nie wolno jeździć na łyżwach długich (tzw. panczenach).