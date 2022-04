Udany rewanż KPR

Szczypiorniści elbląskiego Klub Piłki Ręcznej wygrali na wyjeździe z wyżej notowanym PGE KPR Gryfino 26:22, rewanżując się tym samym rywalom za porażkę w pierwszej rundzie.

Drużyna Damiana Malandy udała się do Gryfina z ogromną chęcią, by odnieść kolejne zwycięstwo, jednak w w starcu z PGE KPR nie byli stawiani w roli faworyta. Gryfinianie wygrali w pierwszej rundzie w Elblągu 28:22 i mieli na swoim koncie cztery zwycięstwa więcej od elblążan. Przed spotkaniem zespoły dzieliło dziewięć punktów.

Mecz od pierwszych minut miał wyrównany przebieg, raz do siatki trafiali gospodarze, na co zaraz odpowiadali przyjezdni. Po golu Mikołaja Soleckiego, elblążanom udało się wyjść na prowadzenie 3:2. Gra w dalszym ciągu toczyła się bramka za bramkę, do stanu 6:5 dla podopiecznych Damiana Malandy. Przez siedem kolejnych minut elblążan zawodziła skuteczność, a rywale przeprowadzali kontrataki. Gryfinianie rzucili pięć bramek z rzędu i wyszli na prowadzenie 10:6. Trener elbląskiego KPR poprosił o przerwę, po której udało się sforsować defensywę PGE. Do siatki trafił Kamil Karczewski, potem trzy kolejne bramki rzucił dla swojej drużyny Kacper Sparzak. Zawodnicy KPR Elbląg grali zdecydowanie lepiej w ataku, trafiali do siatki seryjnie i na przerwę udali się z przewagą jednego gola (13:12).

Po zmianie stron trwała zacięta walka, a wynik oscylował wokół remisu. Od 33. do 39. minuty zawodnicy obu drużyn nie zdołali poprawić swojego dorobku strzeleckiego, popełniali sporo błędów. W końcu zaczęli punktować, jednak nadal przewaga jednej bądź drugiej ekipy była minimalna. Dopiero w ostatnich minutach meczu zarysowała się wyraźna przewaga przyjezdnych. W 55. minucie prowadzili gospodarze 22:21, jednak od tego czasu do siatki trafiali już tylko elblążanie. Twarda gra w obronie, kilka interwencji bramkarzy oraz skuteczność w ataku, pozwoliła im przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Gryfinianie usilnie próbowali odrabiać straty, pośpiech powodował błędy, co wykorzystywali rywale. Zawodnicy KPR Elbląg rzucili pięć bramek z rzędu i wygrali w Gryfinie 26:22.

PGE KPR Gryfino - KPR Elbląg 22:26 (12:13)

KPR Elbląg: Jaworski, Plak M. - Karczewski 5, Sparzak 5, Solecki 4, Nowakowski 3, Peret 2, Sowiński 2, Załuski 2, Heyda 2, Muracki 1, Plak P., Bartkowski, Masłowski, Sucharski, Reseman.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają na własnym parkiecie 23 kwietnia z SMS ZPRP I Kwidzyn.