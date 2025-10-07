Udany weekend Ataku

W miniony weekend zawodnicy IKS ATAK Elbląg wzięli udział w zawodach Puchar Polski w Judo OzN, który był organizowany w Opolu 4-5.10.2025r.

W turnieju wzięło udział 80 zawodników z 9 Klubów, a organizatorem był Klub UKS Okay Opole, przy wsparciu Polskiego Związku Judo. Nasza ekipa przywiozła Cztery złote, cztery srebrne i 2 brązowe medale. Jak zawsze dziękujemy trenerom za przygotowanie i wsparcie Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski oraz Gabriela Zimirowska i Joanna Cesarska dziękujemy za pomoc.

Zawodnicy sekcji boccia wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju BOCCIA, który odbył się w dniach 3-5.10.2025r. w Sulęczynie zorganizowany przez Szansa Start Gdańsk. W turnieju uczestniczyło 30 drużyn trzyosobowych podzielonych na 6 grup. Ostatecznie nasze drużyny zajęły miejsca 5-11 oraz 12-30.

Drużyna IKS ATAK Elbląg rozegrała swój inauguracyjny mecz sezonu 3. ligi! W sobotę, 4 października na hali SP w Nowakowie pokonali zespół AZS Olsztyn 3:0.

Dziękujemy kibicom za wsparcie- doping to nasza siła, dzięki temu zdobyliśmy pierwsze ligowe punkty!