Urwali punkt liderowi

W tym roku Concordia Elbląg jeszcze nie przegrała. Dziś(27 marca) podopieczni Krzysztofa Machińskiego zremisowali z liderem pierwszej grupy III ligi Pogonią Grodzisk Wielkopolski. Teraz przed pomarańczowo- czarnymi walka o utrzymanie. Zobacz zdjęcia.

Ten mecz nie mógł się dla Concordii gorzej rozpocząć. Już w 5. minucie sędzia wskazał na jedenastkę, po tym jak Victor van der Linde sfaulował w polu karnym Bartłomieja Urbańskiego. Jedenastkę wykorzystał Damian Jaroń i elblążanie musieli gonić wynik.

Lider nie zamierzał poprzestać na jednym golu i strzegący bramki Concordii Michał Nowak musiał się trochę napracować. M. in. w 18. minucie obronił groźny strzał Mateusza Lisowskiego z rzutu wolnego. W pierwszych 45. minutach to goście prowadzili grę. Pomarańczowo – czarni najlepszą okazję do wyrównania mieli w 43. minucie, kiedy Mateusz Szmydt przegrał pojedynek z bramkarzem rywali Sebastianem Przyrowskim.

W 50. minucie gospodarze mieli trochę szczęścia: Franco Sarmiento Campo trafił w słupek. Pięć minut później Damian Jaroń strzelał nad poprzeczką.

W 74. minucie gospodarze zrealizowali swój cel minimum. Po błędzie obrony gości Mateusz Szmydt znalazł się sam na sam z Sebastianem Przyrowskim. I tym razem to pomocnik gospodarzy wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. A jego zespół może dopisać kolejny punkt.

Meczem z Pogonią Grodzisk Wielkopolski piłkarze Concordii Elbląg zakończyli rundę zasadniczą sezonu. Bilans: 14. miejsce, 25 punktów, na które składa się 6 zwycięstw, 7 remisów i 8 porażek bilans bramek: 23:25. I trzeba oddać trenerowi pomarańczowo – czarnych Krzysztofowi Machińskiemu: pod jego wodzą drużyna jeszcze nie przegrała. Teraz liga zostanie podzielona na grupę mistrzowską, gdzie zagrają zespoły z miejsc 1 – 8 oraz spadkową.

Z pierwszą grupą III ligi w tym sezonie pożegna się minimum osiem drużyn. Liczba ta może ulec zwiększeniu, jeżeli z II ligi spadnie ktoś z województw tworzących naszą grupę. Sytuacja Concordii w walce o utrzymanie nie jest może rewelacyjna, ale też nie są skazani na spadek. Walka w grupie spadkowej zapowiada się ciekawie.

Concordia Elbląg – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 – Jaroń (5. min., karny) 1:1 – Szmydt

Concordia: Nowak – Szawara, van der Linde, Piech, Bukacki, Drewek (87' Rudziński), Łęcki (54, Pawłowski), Szmydt, Kopka, Bojas, M. Pelc (60' Willems)

Zobacz tabelę III ligi