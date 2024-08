VI Dziecięce Regaty o Puchar Marszałka Województwa i UKS „Tolkmicko“

W miniony weekend w Hangarze Żeglarskim Tolkmicko, gdzie znajduje się siedziba naszego klubu, odbyły się dziecięce regaty w klasie OPTIMIST w grupie "C" oraz "D". Były to już szóste a zarazem ostatnie regaty z cyklu Żeglarskiego Pucharu Żuław. Jednocześnie drugie na Zalewie Wiślanym, tym razem przed portem w Tolkmicku. W naszych klubowych regatach wzięło udział 67 zawodników z dziesięciu klubów KS TAFII, Jachtklub Elbląg, MKŻ Arka Gdynia, KS „Zatoka” Puck, UKS NAVIGO Sopot, Nauticus Olsztyn, Marina Błotnik, Morski Klub Żeglarski „KEJA”, Olsztyński Klub Żeglarski, UKS Wodniacy Garczyn i UKS Tolkmicko.

Pierwszego dnia prognozy wiatrowe nie były obiecujące. Po ceremonii otwarcia regat odbyły się odprawy zawodników oraz trenerów. Po godzinnym odroczeniu pierwszego startu zeszliśmy na wodę. Kiedy wiatr już nabrał trochę siły i wiał stabilnie z jednego kierunku, wystartował pierwszy bieg przy średniej sile wiatru 3,5 węzła i w pełnym słońcu. Później było już tylko lepiej, wiatr wzrósł do siły 6 węzłów. Tego dnia odbyły się 2 wyścigi, które zajęły zawodnikom 2.5 godziny żeglowania. Podczas zmagań niepokojący cumulonimbus zmusił nas do powrotu do portu. To była bardzo dobra decyzja, ponieważ kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, a mądry żeglarz w burzę w porcie odpoczywa. Każdy mógł nabrać siły tuż po zejściu z wody i skorzystać z cateringu serwowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łęcza. Mieliśmy całodniowy dostęp do pysznych ciast i dobrej kawki oraz ciepłej zupy dla wszystkich gości. Młodzi zawodnicy i ich trenerzy dodatkowo posilili się II pełnowartościowym daniem regeneracyjnym. Później już tylko odpoczynek i zbieranie sił na kolejny dzień.

Drugiego dnia prognozy nie były optymistyczne. Na szczęście nie do końca się sprawdziły i wiatru było już o 2-3 węzły więcej. Wiatr płatał figle przez dwie zmiany i... trochę stabilizacji, a więc 4 węzły... więc startujemy. Ten kto pierwszy dopłynął do mety miał stabilnie.... później znów wiatr malał, zmieniał kierunki i siłę. Nie było łatwo nadążać za zmianami wiatru. Organizatorzy co chwilę musieli dostosowywać nowe trasy do zmieniających się warunków. Tego dnia udało się rozegrać 3 wyścigi dla grupy C oraz 4 wyścigi dla grupy D. Następnie powrót na brzeg na pyszny catering i podsumowanie.

Po dwóch słonecznych dniach udało się rozegrać 6 wyścigów dla grupy D i 5 wyścigów dla grupy C z 9 planowanych. Dzięki sprawnej komisji regatowej z sędzią głównym Tomaszem Taborem na czele i jego zespołowi, w tym Przemkowi Dymarkowskiemu sprawnie wprowadzającemu wyniki wraz z obsługą techniczną, w klasie OPTIMIST w dwóch grupach i ośmiu kategoriach na podium stanęli:

OPTIMIST gr "D" Dziewcząt

🥇Natalia Gryniewicz - Marina Błotnik

🥈Helena Jadwiga Zabielska - Nauticus Olsztyn

🥉Matylda Płączyńska - Jachtklub Elbląg

OPTIMIST gr "D" Chłopców

🥇Jan Szachta - UKS Navigo

🥈Piotr Mielewczyk - Marina Błotnik

🥉Leon Zieliński - UKS „Tolkmicko“

OPTIMIST gr "C" Dziewcząt do lat 9

🥇Zuzanna Duda -Olsztyński Klub Żeglarski

🥈Aurelia Domino - UKS „Tolkmicko“

🥉Klara Dalszewska - MKŻ Arka Gdynia

OPTIMIST gr "C" Chłopców do lat 9

🥇Leon Schmidt - KS “ZATOKA“ Puck

🥈Sasha Kardaś - UKS NAVIGO

🥉Adam Ławniczak - KS „ZATOKA“ Puck

OPTIMIST gr "C" Dziewcząt do lat 11

🥇Anna Olbryś - MKŻ Arka Gdynia

🥈Julia Bączek - Gruchała UKS NAVIGO

🥉 Zofia Grzyb - UKS Wodniacy Garczyn

OPTIMIST gr "C" Chłopców do lat 11

🥇Igor Dominiak - KS „ZATOKA“ Puck

🥈Tadeusz Chojnacki - UKS NAVIGO

🥉Konstanty Żołnieruk - UKS „Tolkmicko“

OPTIMIST gr "C" Dziewcząt od lat 12

🥇Weronika Starostecka - UKS Tolkmicko

🥈Anna Polak - Jachtklub Elbląg

🥉 Vivienne Jankowska - UKS NAVIGO

OPTIMIST gr "C" Chłopców od lat 12

🥇Eryk Biłda - UKS NAVIGO

🥈Wojciech Bieniecki - UKS NAVIGO

🥉Antoni Lamparski - KS Tafii

W kategorii Drużynowej Klubów

🥇UKS „Tolkmicko“

🥈UKS NAVIGO Sopot

🥉KS „ZATOKA“ Puck

Szczegółowe wyniki z regat znajdują się na stronie Żeglarskiego Pucharu Żuław: Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Każdy jest dla nas zwycięzcą i nie wyjechał z pustymi rękoma.