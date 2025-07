Zmieniał tablice rejestracyjne i kradł paliwo ze stacji

Sprawę prowadzi Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu.

- Mężczyzna od 17 września 2024 roku do 12 czerwca 2025 roku w miejscowościach Sople, Małdyty, Morąg i Ostróda, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przy wykorzystaniu tej samej sposobności, wykazując rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, wiedząc, że na stacjach paliw zamontowany jest monitoring i czyniąc sobie z popełnionych przestępstw stałe źródło dochodu, zabrał w celu przywłaszczenia paliwo o łącznej wartości 4.762,67 zł. Używał do tego wielu tablic rejestracyjnych nie przypisanych do pojazdów, którymi się posługiwał – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.