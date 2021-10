VII Bieg Niepodległości już za miesiąc

Trwają przygotowania do drugiej imprezy biegowej w roku, przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W dzień naszego narodowego święta już po raz siódmy będziemy podziwiać licznych uczestników Biegu Niepodległości. A że do startu został równy miesiąc, warto już się zapisać i szlifować swoją formę.

Bieg Niepodległości to druga tak duża impreza biegowa w naszym mieście. Podczas tych zawodów w aktywny sposób świętujemy odzyskanie przez nasz kraj wolności. Sportowcy z biało-czerwonymi emblematami na swoich strojach, biegnący ulicami, które przystrojone są flagami, od lat wpisują się w czasie obchodów w krajobraz miasta. Rywalizacja ta jest także piękną manifestacją patriotyzmu uczestników i kibiców zgromadzonych przy trasie.

Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego na 10 km oraz Sztafety pobiegną ulicami: Wodną, Wałową, Stoczniową, Królewiecką, Pocztową, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Rycerską, Wigilijną, Zamkową, Wapienną, Bulwarem Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także przy ul. Wodnej (1 pętla). Start o godz. 13.30. Natomiast Mały Bieg Niepodległości wystartuje o godz. 11 na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami: Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta.

W Biegu Głównym obowiązuje limit 500 uczestników (w limicie tym nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19). W Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy także wynosi 500 zawodników i zawodniczek. Wpisowe w biegu dorosłych to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł. Na stronie z zapisami istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych w rozmiarach od S do XXL. Koszulki dziecięce można zamówić mailowo na adres: imprezy@mosir.elblag.eu z podaniem rozmiaru (104, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm). Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł.

Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 07.11.2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Koszulki można natomiast zamówić do 31.10.2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie z zapisami.

Sponsorem głównym VII Biegu Niepodległości jest WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy. Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.