W 24 godziny objadą na rowerach byłe województwo elbląskie

W ciągu 24 godzin muszą pokonać na rowerze 442 km po trasie wokół dawnego województwa elbląskiego. Takie zadanie czeka na uczestników 6. Maratonu Elbląskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend. Wystartuje prawie 50 osób, to nowy rekord frekwencji.

- Maraton Elbląski, czyli oryginalne połączenie trasy po Żuławach Wiślanych, Wysoczyźnie Elbląskiej, Warmii, Pojezierzu Iławskim i Powiślu przez 8 powiatów warmińsko-mazurskich i pomorskich. Dystans 442 km z przewyższeniami o wartości 2187 metrów musi być przejechany rowerem w ciągu 24 godzin (1 doby) od momentu startu – tak o trasie piszą organizator imprezy, czyli PTTK Ziemi Elbląskiej.

Impreza odbędzie się po raz szósty i zgromadzi na starcie najwięcej uczestników w swojej historii (prawie 50 osób), którzy wyruszą na trasę w sobotę, 15 czerwca, o godz. 19.

Start i metę zaplanowano pod siedzibą PTTK przy ul. Krótkiej, po drodze uczestnicy przejadą kolejno przez Braniewo, Lelkowo, Ornetę, Pasłęk, Jelonki, Starty Dzierzgoń, Susz, Kisielice, Gardeję, Kwidzyn, Białą Górę, Mikoszewo, Sztutowo i Marzęcino.

- Żuławski odcinek Maratonu Elbląskiego zacznie się od Okrągłej Łąki, która może i jest okrągła, a na pewno jest na 267 km trasy. Za nią dojedziecie do Nebrowa Wielkiego, gdzie po wejściu na wał Wisły waszym oczom ukaże się panorama Nowego, leżącego na lewym brzegu Królowej. Ciekawe, ile osób zdecyduje się zobaczyć ten widok tracąc kilka minut z 24 godzinnego limitu czasu? Pewnie niewiele, ale w samym Nebrowie stanąć warto, bo będzie tutaj bufet nr 2. Z ciepłą zupą i kawą może być bardzo przydatny :) – pisze Marek Kamm, autor trasy, we wskazówkach do uczestników.

Każdy z uczestników zostanie wyposażony w lokalizkator GPS, dzięki czemu będzie można śledzić ich rywalizację na żywo w internecie. Każdy z nich musi radzić sobie na trasie sam. „Uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego” – czytamy w regulaminie imprezy.

