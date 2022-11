W Chojnicach bez niespodzianki

Kolejarz Chojnice to jedna ze słabszych drużyn III ligi. Elbląski Basketball z Przemysławem Zamojskim w składzie nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Gospodarze rozegrali do tej pory dwa mecze i ani razu nie cieszyli się ze zwycięstwa. Początek spotkania pokazał, że chcieli się przełamać, prowadzili już 6:0. Elblążanie mieli w swoim składzie Przemysława Zamojskiego, który zdobył pierwsze osiem punktów dla gości (w tym 4/4 osobiste) i doprowadził do remisu w 5. minucie spotkania. W kolejnej po 2+1 Kacpra Jastrzębskiego elblążanie wyszli na pierwsze prowadzenie w tym meczu. Gospodarze „w grze“ byli do początków dziewiątej minuty meczu, kiedy przegrywali 16:17. Ostatnie dwie minuty pierwszej kwarty to swoisty konkurs rzutów za trzy. Wygrany przez Basketball 4:1. Po pierwszych 10 minutach elblążanie prowadzili 29:19.

Na początku drugiej kwarty elblążanie nadal dziurawili kosz miejscowych. Gospodarze przez osiem minut potrafili utrzymywać około 10 punktów starty, z którym zakończyli pierwsze 10 minut. Końcówka pierwszej części meczu to znów popis elblążan, na który Kolejarze nie potrafili znaleźć odpowiedzi. Na przerwę oba zespoły zeszły przy wyniku 51:33 dla gości. Kluczem do sukcesu były zbiórki, w którym to elemencie gry elblążanie byli lepsi od rywala. Rzuty za trzy pozwalały zbudować solidną przewagę.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie i można się było zastanawiać, czy elblążan stać na przekroczenie bariery 100 punktów. Gospodarze nie byli w stanie zagrozić Przemysławowi Zamojskiemu i spółce. W 36. minucie po kolejnej trójcie goście prowadzili już 30 punktami. Ostatecznie po trzeciej kwarcie było 78:46 dla gości.

W czwartej kwarcie gospodarzom pozostała już tylko walka o zmniejszenie porażki. Elblążanie walczyli o przekroczenie granicy 100 punktów. Walka była zażarta, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 95:61 dla Basketballu. Najwięcej punktów dla elblążan zdobyli Mateusz Stawiak (27), Przemysław Zamojski (20) i Kacper Szuszkiewicz (16). W meczu nie zagrali:kapitan zespołu Piotr Prokurat i Dominik Pawlak, którzy leczy kontuzje odniesione w poprzednim spotkaniu z AZS UWM Olsztyn

Kolejny mecz Basketball rozegra 4 grudnia. W Elblągu o godz. 13 podejmie Wilki Ełk.

Kolejarz Chojnice - Basketball Elbląg 61:95 (19:29, 14:22, 13:27, 15:17)

Basketball Elbląg: Stawiak 27, Zamojski 20, Szuszkiewicz 16, Jastrzębski 9, Szarszewski 9, Krakowski 6, Nisztuk 6, Domaszewicz 2, Klonowski, Pikulik, Jakimowicz, Konarski.