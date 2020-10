W piątek otwarcie lodowiska Helena

To już ten moment, aby rozpocząć kolejny sezon zimowych atrakcji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przed nami otwarcie lodowiska Helena, które odbędzie się w najbliższy piątek, 9 października o godzinie 18:30.

W końcówce września ruszyły intensywne działania związane z przygotowaniem tafli lodowiska do nowego sezonu. Przez ostatnie dni powstawały kolejne warstwy lodu, wklejono także linie wyznaczające boisko do hokeja. Najważniejsze jednak, że główne prace zostały zakończone, a to oznacza, że każdy sympatyk jazdy na łyżwach już za chwilę będzie mógł skorzystać z ogólnodostępnej ślizgawki.

Warto jednak pamiętać, że w dobie pandemii nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu lodowiska, które dostosowane zostały do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one zarówno nowych zasad poruszania się po obiekcie, liczby uczestników korzystających z tafli lodowiska, a także godzin rozpoczęcia kolejnych sesji. W tygodniu przewidziano po jednej sesji we wtorki, czwartki i piątki (godz. 18:30), natomiast w weekend miłośnicy jazdy na łyżwach będą mieli więcej okazji do skorzystania z lodowiska. W sobotę na odwiedzających lodowisko czekać będzie aż pięć sesji (godz.: 12:30, 14:00, 15:40, 17:00, 18:30), natomiast w niedzielę będzie jedna ślizgawka mniej (godz.: 12:30, 14:00, 15:40, 17:00). Każda z sesji trwać będzie 50 minut, a maksymalna liczba uczestników będzie wynosić 150 osób. Wydłużone zostały także przerwy między sesjami, ze względu na konieczność dezynfekcji m. in. szafek, ławek i trybun.

Ważną informacją jest także zmiana lokalizacji wejścia i wyjścia z lodowiska. Na obiekt wejdziemy poprzez górne wejście, tam też mieścić się będzie kasa biletowa. Natomiast obiekt użytkownicy będą opuszczali bocznym wyjściem zlokalizowanym od ulicy Karowej (od strony osiedla). Wszystko po to, by nie krzyżowały się ze sobą drogi grup wchodzących i wychodzących z obiektu. Istotną informacją jest także ta, że ceny biletów na ślizgawki pozostają bez zmian. Szczegóły cennika można sprawdzić na stronie mosir.elblag.eu.

Należy także pamiętać, że w trosce o zdrowie swoje innych użytkowników oraz pracowników lodowiska Helena, na terenie obiektu każda osoba musi mieć zasłonięte usta i nos, od momentu wejścia na obiekt aż do momentu wejścia na taflę lodowiska, a także po zejściu z tafli aż do momentu opuszczenia budynku. Należy również pamiętać o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk w wyznaczonych miejscach.

Sesje ślizgawek na lodowisku Helena:

wtorek –godz. 18:30

czwartek –godz. 18:30

piątek –godz. 18:30

sobota –godz.: 12:30, 14:00, 15:40, 17:00, 18:30

niedziela - 12:30, 14:00, 15:40, 17:00