W rytmie salsy i bachaty

Wieczór taneczny poświęcony salsie z bachatowym zastrzykiem to trzy godzinne, fantastyczne warsztaty z Jakubem Sajko wypełnione tańcem, muzyką, uśmiechem, pozytywną energią i zabawą! Zajęcia odbędą się w sobotę 13 listopada. Początek o godz. 17:00 na sali widowiskowo-sportowej w CSE „Światowid” w Elblągu. Zapisać możesz się już dziś!

Dlaczego warto być na naszych wieczorach tanecznych?

Salsa to mieszanka różnych stylów muzycznych i tanecznych. Ma wiele odmian, ciągle ewoluuje. Muzyka wyzwala różne emocje i nastrój. Na naszych warsztatach wzbogacimy salsę o inne, nowe elementy - charakterystyczne dla bachaty. Będą zatem figury, będzie feeling bachaty, wszystko do muzyki jeszcze bardziej sensualnej niż zwykle.

Zeszłoroczne spotkania pod hasłem Salsa & Bachata okazały się prawdziwym hitem! Udowodniliście wtedy, że na taneczne wieczory nie trzeba Was namawiać. W tym roku zapraszamy na zajęcia, które odbędą się na dużej, przestronnej sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, która będzie specjalnie do tego przygotowana.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią muzykę, taniec i mają ochotę miło i sympatycznie spędzić czas!

Warsztaty salsa & bachata

-> Termin: 13 listopada w godz. 17:00 - 20:00

-> Instruktor: Jakub Sajko, Studio Tańca Adelante Bydgoszcz - latino ladies, salsa, taniec towarzyski, bachata, kizomba, semba, body movement. Tancerz, dyplomowany instruktor tańca towarzyskiego, choreograf, pedagog, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku ( instruktor odnowy biologicznej, masażysta). Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w 1993 r. Wieloletni tancerz Elbląskiego Klubu Tańca “Jantar” oraz zawodnik Elbląskiej Formacji Tanecznej “Jantar”, z którą zdobywał medale w Polsce i za granicą

-> Miejsce: sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid” w Elblągu

-> Bilety w cenie 50 zł można nabyć w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

-> Warsztaty odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego

Zapisz się już dziś!