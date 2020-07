Wakacje z MOSiR-em

W czasie wakacji każdy z nas potrzebuje odpoczynku, ale nie zawsze możemy wyjechać. Specjalnie dla osób, które spędzają lato w mieście, MOSiR przygotował szereg atrakcji. W najbliższym tygodniu odbędą się m.in.: trening z piłkarkami ręcznymi, zawody pływackie czy Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

Przed nami kolejny tydzień wakacyjnych atrakcji, które organizowane są ramach Wakacji z MOSiR-em. Odbędą się cykliczne zajęcia na Torze Kalbar oraz treningi biegowe z TeamKaraś, z których można korzystać 3 razy w tygodniu. Oprócz tego od poniedziałku do piątku działają 2 strefy gier i zabaw.

- W najbliższym tygodniu zaskoczymy elblążan nowymi propozycjami – informuje Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Dla młodych pływaków odbędą się zawody w CRW Dolinka. Miłośnicy piłki ręcznej będą mogli wziąć udział w treningu z czołowymi elbląskimi szczypiornistkami. A w sobotę na Torze Kalbar świętować będziemy Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

A co czeka nas w najbliższym tygodniu od 20 do 16 lipca?

PONIEDZIAŁEK 20.07

- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18 – Tor Kalbar

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

ŚRODA 22.07

- Trenuj ze Startem – zajęcia z piłki ręcznej z zawodniczkami EKS Start od 16 do 17.30 w HSW

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

CZWARTEK 23.07

- Wakacyjne Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży od 9 do 11 (biuro zawodów od 8.30) – CRW Dolinka

- zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17

PIĄTEK 24.07

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30– parking przy Muszli Koncertowej

SOBOTA 25.07

- Dzień Bezpiecznego Kierowcy – festyn na Torze Kalbar od godz. 12 do 17

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Dwie strefy gier i zabaw:

- w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe) – od godz. 9 do 12

- na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

TOR KALBAR

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR. Wszystkie wakacyjne wydarzenia i zajęcia są bezpłatne.