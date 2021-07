Wakacje z MOSiR: Trampoliny mają wzięcie

Wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży w hali lodowiska cieszą się sporym zainteresowaniem. - Bardzo tu fajnie, najbardziej lubię trampoliny. Super, że jest ich tak dużo, chociaż trzeba trochę czekać w kolejce – mówi jeden z uczestników zajęć. Zobacz zdjęcia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował na czas wakacji bezpłatną rekreacyjną strefę gier i zabaw w hali lodowiska przy ul. Karowej. - MOSiR jest w te wakacje otwarty mimo trwającej pandemii i sala jest w pełnej dyspozycji dla dzieci i ich opiekunów – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy MOSiR.

Dzisiaj około godz. 10.30 w strefie gier i zabaw spotkaliśmy kilkadziesiąt osób, które spędzały tutaj swój wolny czas.

- Fajnie, że są kręgle, tylko trzeba je niestety potem ustawiać z powrotem – śmieje się kolejny z uczestników.

Na najmłodszych czekają między innymi stoły do cymbergaja, tenisa stołowego, mini boisko do siatkówki i piłki nożnej czy kręgle. Jednak największym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszą się trampoliny. Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwają pracownicy MOSiR.

Strefa gier i zabaw będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 do końca wakacji. Oprócz tego MOSiR organizuje turnieje koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki plażowej, a także wycieczki rowerowe. Na zakończenie wakacji planowany jest aquathlon, czyli zawody w bieganiu i pływaniu dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Szczegółowe informacje o poszczególnych imprezach można znaleźć na stronie internetowej MOSiR oraz w artykułach publikowanych na portElu.