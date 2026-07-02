Wakacyjna rywalizacja na Pumptracku

Prędkość, technika i dobra zabawa - już 8 lipca pumptrack na osiedlu Nad Jarem stanie się miejscem sportowej rywalizacji młodych miłośników rowerów i hulajnóg. Na starcie staną uczestnicy, którzy powalczą o puchary i pokażą swoje umiejętności na pełnym zakrętów i hopek torze. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Zawody rozpoczną się o godz. 17, a zapisy będą prowadzone od godz. 16 w biurze zawodów na pumptracku przy ul. Kłoczowskiego. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Każdy uczestnik może wystartować w jednej kategorii – na rowerze lub hulajnodze. Obowiązkowy jest kask ochronny, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem.

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „Wakacje z MOSiR-em”. Organizatorzy zapraszają nie tylko zawodników, ale również mieszkańców, którzy chcą dopingować młodych sportowców i wspólnie przeżyć popołudnie pełne sportowych emocji.