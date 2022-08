Wakacyjne spacery z leśnikiem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg w ramach „Wakacji z MOSiR-em” zaprasza na pierwszy w sierpniu spacer z leśnikiem. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg o godz. 17:00 we wtorek, 9 sierpnia.

Spacery z leśnikiem to wydarzenie, podczas którego będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika, który przekaże wiele interesujących ciekawostek. Wszystko to odbędzie się podczas niedługiego spaceru szlakami i ścieżkami Bażantarni, na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu dwugodzinnej pieszej wycieczki przejdziemy do 5 km.

W wakacje nasze spacery mają tradycyjną formułę spotkań i w tym okresie rowery nie będą potrzebne. Na spacer wystarczy założyć buty, a rowerem można dojechać z domu do Bażantarni.

Informujemy, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o jej ewentualnym odwołaniu ukaże się na stronie MOSiR.

Partnerem spacerów z leśnikiem jest Nadleśnictwo Elbląg, przy którego siedzibie rozpoczniemy wędrówkę we wtorek, 9 sierpnia, o godz. 17:00.

Zachęcamy do wzięcia udziału w pozostałych imprezach, organizowanych w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.