Wakacyjne zawody pływackie dla dzieci i młodzieży

Już w najbliższy czwartek, 11 lipca, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędą się zawody pływackie organizowane w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em”. Udział w nich mogą wziąć dzieci od 6 do 15 lat. Start wydarzenia zaplanowany jest na godz. 10:00, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek.

Wakacje w pełni, ale co robić kiedy najmłodszych dopadnie nuda? Do końca sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował całą masę ciekawych zajęć i wydarzeń, które urozmaicą czas najmłodszym elblążanom (pełen harmonogram). Jedną z wielu propozycji są najbliższe zawody pływackie w CRW Dolinka skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, które samodzielnie, lub za pomocą makaronów i desek, pokonają dystans 25 m lub 50 m (w zależności od kategorii wiekowej).

Celem zawodów jest dobra zabawa, dlatego nie będzie prowadzonego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzyma medal i słodki upominek, a po zakończeniu rywalizacji wszyscy uczestnicy będą mogli do godziny 12 bezpłatnie korzystać ze strefy rekreacyjnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy, 10 lipca, do godziny 12 poprzez formularz Google. Limit uczestników wynosi 100 osób, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach można będzie zapisać dziecko na miejscu, na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zachęcamy, aby wydrukować, wypełnić i przynieść do biura zawodów oświadczenie niezbędne do udziału dziecka. Więcej informacji na temat wydarzenia w regulaminie.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em są bezpłatne. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami.