Warmia po elbląsku

Piłka nożna należy do najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Miliony osób marzy o wielkiej karierze piłkarskiej, ale nie każdy jest w stanie grać na profesjonalnym poziomie. Warmia Elbląg to amatorski klub dla każdego - W Elblągu nie ma klubu który grałby na poziomie B Klasy, klubu do którego tak naprawdę każdy może się zapisać i trenować – mówi Mariusz Wojtasz, prezes klubu. Zobacz zdjęcia z treningu.

Jakie są cztery kluby piłkarskie w Elblągu? Olimpia, Concordia, kobiety graja w Hanzie i... od ubiegłego sezonu w Batorowie swoje mecze rozgrywają piłkarze Warmii. - Nazwa klubu pochodzi od nazwy województwa – zdradza Mariusz Wojtasz.

Istnieją od 6 kwietnia 2019 r. Grają i trenują na boisku w Batorowie. - Nie było możliwości trenowania w Elblągu, dlatego szukaliśmy innych możliwości, od znajomego dowiedzieliśmy się ze boisko w Batorowie jest nieużywane, więc postanowiliśmy skorzystać i przy okazji zachęcić miejscowych do grania w klubie - mówi Mariusz Wojtasz.

W debiutanckim sezonie (przerwanym przez koronawirusa) w B klasie Warmiacy trzy razy cieszyli się ze zwycięstwa (4:2 z Granicą Zagaje, 2:1 z Pogromem Aniołowo, 10:0 z Gromem Zwierzno). Ostatecznie sezon zakończyli na 9. miejscu na 11 zespołów. - Drużyna miała mało czasu na przygotowanie się do sezonu, a do tego panowała duża rotacja. Jak na tak krótki czas wspólnego trenowania, można uznać to za sukces – wyjaśnia prezes klubu.

Apetyty zostały rozbudzone i piłkarze z Batorowa nieśmiało myślą o A klasie. Obecnie w kadrze jest 25 zawodników z różnym doświadczeniem na murawie.- Mamy fajnych zawodników, ale wzmocnienia na pewno się przydadzą. O sile Warmii Elbląg decydują młodzi zawodnicy, jak i ci starsi, którzy jakieś doświadczenie piłkarskie za sobą mają – mówi Mariusz Wojtasz.

Zespół intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu. I są to, jak na razie, bolesne lekcje. Wszystkie mecze sparingowe zakończyły się porażkami, w rundzie wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski Warmiacy przegrali 0:10 z grającą w klasie okręgowej Polonią Pasłęk.

- Jest to dla nas ciężki okres. Trenujemy intensywnie od początku okresu przygotowawczego. Mamy dużo świeżej krwi w drużynie, chcemy wszystkich zawodników sprawdzić oraz przetestować różne ustawienia na boisku - dodaje Mariusz Wojtasz.

Warmianki

Elbląska Warmia to nie tylko mężczyźni. Klub posiada również sekcję żeńską. - Dostaliśmy kilka zapytań od dziewczyn w sprawie kobiecej i drużyny i stwierdziliśmy: dlaczego nie. Tak jak w sekcji męskiej, są dziewczyny z doświadczeniem ale też i takie, które dopiero zaczynają swoją przygodę z piłką. Na chwilę obecną nie mamy długofalowych planów, chcemy by dziewczyny mogły trenować i rozgrywać mecze oraz czerpać z tego przyjemność. - tłumaczy prezes.

Warmianki zostały zgłoszone do rozgrywek III ligi żeńskiej, w związku z tym w sezonie 2020/21 czekają nas derby Elbląga z Hanzą. - Hanza to zespół z bogatszym doświadczeniem, my budujemy drużynę. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy słabszym zespołem, ale to są derby. Jesteśmy pełni wiary i nadziei na dobry wynik – mówi Mariusz Wojtasz.

Wyniki towarzyskich spotkań zespołu B klasy:

Warmia Elbląg - Orzeł Ząbrowo (pierwszy mecz) 1:3

Warmia Elbląg – Orzeł Ząbrowo (drugi mecz) 2:5

Warmia Elbląg - Zagłada Lisów 1:2

Warmia Elbląg - Pomowiec Gronowo Elbląskie 0:12

Warmia Elbląg - Zalew Frombork 2:6

Warmia Elbląg - Piast Wilczęta 0:7

Warmia Elbląg - Pomorzanin Banino 1:5

Warmia Elbląg - Polonia Pasłęk 0:10