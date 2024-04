Koszykowe jaja (Koszyk inflacyjny portElu)

Poprzedni koszyk inflacyjny portElu robiliśmy przed świętami, teraz czas na "przedmajówkowe" wydanie. Jak zawsze robimy te same zakupy w tym samym sklepie.

Napiszmy wprost: znów było drożej, chociaż nie dużo drożej. Zakupy poszły nam nad wyraz sprawnie, nie przedłużajmy więc wstępu i przypomnijmy jak zwykle, jakie były ceny miesiąc temu:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (6,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (9,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,47), czekolada Milka 100 g 2 szt. (9,78), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99).

A jakie były ceny pod koniec kwietnia? Takie:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (9,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,47), czekolada Milka 100 g 2 szt. (9,78), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99).

Jak widać, odrobinę mniej zapłaciliśmy za płatki, ale aż 2 zł więcej za jaja. Nasz portElowy współczynnik inflacji w stosunku do zeszłego miesiąca wzrósł więc o 1,4 proc. Powoli zbliżamy się do cen z najdroższych edycji "koszyka", dokładnie rok temu padł nasz niechlubny rekord: 141,90 zł. Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu. Jakie doświadczenia zakupowo-cenowe mają w ostatnich tygodniach nasi Czytelnicy? Tradycyjnie zapraszamy do dyskusji.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46

- kwiecień 2024 – 135,36