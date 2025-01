Ważna wygrana Startu i awans w tabeli

Weronika Godzina została uznana najlepszą zawodniczką Startu w meczu pomiędzy MKS Urbis Gniezno a elbląską drużyną. Młoda bramkarka rozegrała bardzo dobre zawody i w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa zespołu Magdaleny Stanulewicz w Gnieźnie 33:32.

Przed spotkaniem zespoły dzielił zaledwie jeden punkt, MKS miał ich 17, Start natomiast 16 . W pierwszej rundzie starcie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem gnieźnianek, jednak dopiero po rzutach karnych i rewanż zapowiadał się bardzo ciekawie.

Dość niespodziewanie w wyjściowym składzie Startu znalazła się młoda bramkarka Weronika Godzina. Przypomnijmy, że do końca sezonu nie zagra już Małgorzata Ciąćka, kontuzję leczy też Maria Pentek, a niedawno po długiej przerwie wróciła Nevena Radojcić. Pojawienie młodej golkiperki między słupkami okazało się dobrym strzałem. W pierwszej połowie obroniła ona dziewięć rzutów, notując dość wysoką skuteczność. Jej koleżanki z pola sporo jej w tym pomogły, poza tym w ofensywie szło im bardzo dobrze i po 10 minutach gry Start prowadził 8:3. Rywalki oddawały niecelne rzuty i musiały gonić wynik. Świetnie w ataku spisywała się Aleksandra Zych, która w 11. minucie podwyższyła prowadzenie swojej drużyny do sześciu goli. Po 8. minutach bez celnego rzutu, niemoc MKS przerwała była zawodniczka Startu Nikola Głębocka i od tego czasu gospodynie regularnie trafiały już do siatki. Gnieźnianki z minuty na minutę zmniejszały dystans, a elblążanki nie grały już tak pewnie w ataku. Gdy na ławkę kar powędrowała kapitan Startu, miejscowe to wykorzystały, dorzuciły dwie bramki i doprowadziły do wyrównania po 14. Elblążanki wielokrotnie oddawały rzuty, gdy ręce sędziów były już wzniesione i niestety nie każdy był skuteczny. Zespoły udały się na przerwę przy remisie po 17.

Drugą część meczu lepiej rozpoczęły gnieźnianki, które odskoczyły na dwa trafienia. W 34. minucie czerwoną kartkę ujrzała Karolina Wicik, po tym jak uderzyła w twarz jedną z rywalek. Grające w przewadze gospodynie zaraz odskoczyły na trzy gole (22:19). Gra była wyrównana, jednak to elblążanki teraz musiały gonić wynik. Wydawało się, że uda im się odrobić straty, gdy na ławkę kar powędrowała Katarzyna Cygan, a chwilę później Magdalena Nurska. Niestety gra w przewadze zupełnie nie poszła po ich myśli, nie udało się w tym czasie zdobyć bramki, a rywalki dorzuciły dwie i tablica wyników wskazywała 29:25. Wtedy o przerwę poprosiła Magdalena Stanulewicz. Po wznowieniu dwukrotnie do siatki trafiła Joanna Wołoszyk, dwie interwencje zanotowała Weronika Godzina i tym razem o przerwę poprosił szkoleniowiec MKS. Zawodniczki Startu wyłączyły z rozegrania Katarzynę Cygan, co nieco utrudniło grę miejscowym. Dobra defensywa, a potem skuteczne akcje w ataku i udało się doprowadzić do remisu po 29. Gra bramka za bramkę zwiastowała rzuty karne, jednak tak się nie stało. W 57. minucie czerwoną kartkę ujrzała Zofia Bartkowiak, a do wyrównania po 31 doprowadziła Zofia Chwojnicka. Gdy kolejną piłkę odbiła elbląska bramkarka, elblążanki mogły wyjść na prowadzenie jednak nie wykorzystały rzutu karnego. Na szczęście piłkę zebrała Aleksandra Zych i oddała celny rzut. Gnieźnianki miały szansę na doprowadzenie do remisu, jednak na straży stała Weronika Godzina i Start wygrał w Gnieźnie 33:32.

MKS Urbis Gniezno - Energa Start Elbląg 32:33 (17:17)

MKS: Hypka, Ruda - Lipok 12, Hartman 5, Szczepanik 3, Głębocka 3, Bartkowiak 3, Cygan 2, Kuriata 2, Świerżewska 1, Nurska 1, Schlabs, Tanaś, Musiał, Wabińska, Matysek.

Start: Godzina, Radojcić - Wołoszyk 9, Zych 6, Pahrabitskaya 4, Chwojnicka 3, Grabińska 3, Dworniczuk 2, Szczepanek 2, Kuźmińska 2, Tarczyluk 1, Wicik 1, Wiśniewska, Kubisova, Szczepaniak.

Kolejne spotkanie elblążanki zagrają przed własną publicznością 11 stycznia o godz. 18 z Sośnicą Gliwice.