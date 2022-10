Weekend – czas aktywności z MOSiR-em

Doczekaliśmy się ulubionego dnia tygodnia. Dziś rozpoczynamy weekend, a skoro o nim mowa to warto zastanowić się w jaki sposób można go spędzić. Z naszej strony proponujemy Wam między innymi ślizgawki na tafli lodowiska, wodne atrakcje na basenach oraz biegowy trening z Team Karaś Elbląg.

Trenuj do Biegu Niepodległości z Team Karaś Elbląg

Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania w terenie na darmowe sesje treningowe z grupą Team Karaś Elbląg. Treningi odbywają się w piątki, poniedziałki i środy, zawsze o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Zastanawiasz się nad udziałem w VIII Elbląskim Biegu Niepodległości? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

Lodowisko Helena

Wyciągajcie łyżwy z głębi szafy i wpadajcie na lodową taflę. Sezon na lodowisku wystartował, a wy możecie korzystać ze ślizgawek przez cały weekend. Zapraszamy w piątek o 18 i 19 oraz sobotę i niedzielę w godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Dla osób nie posiadających swoich łyżew, na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, która udostępnia je w cenie 10 zł za parę. Osoby preferujące zajęcia w płaskim obuwiu sportowym, zachęcamy do skorzystania z nowej siłowni, do której wstęp kosztuje tylko 5 złotych.

Kryta Pływalnia

Tutaj połączycie dobrą zabawę z wodną gimnastyką. Najpierw zapraszamy na piątkowe zajęcia Aqua Long, które rozpoczynają się o 18:30 i poprawią waszą kondycję oraz sylwetkę. Z kolei w sobotę o 11 i 12 spotykamy się na zajęciach Aqua Senior, dzięki którym zadbamy o nasze stawy i samopoczucie. Wejściówki można kupić tuż przed zajęciami w kasie basenu. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Jacuzzi, hydromasaże, trzy rodzaje saun, beczka z zimną wodą, wodny plac zabaw, nowoczesny tor pływacki – czy potrzeba czegoś więcej, by odpocząć po wymagającym tygodniu pracy? Atrakcje wewnątrz basenu przy ul. Moniuszki czekają na was codziennie od 6 do 22.

Tor Kalbar

Pogoda za oknem wręcz prosi o wyjście z domu, a odpowiednim miejscem do skorzystania z tych atrakcyjnych warunków jest Tor Kalbar przy ul. Agrykola. Tam bezpłatnie możecie pomknąć na rolkach, wrotkach lub hulajnogach, ale także zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Zapraszamy codziennie od 8 do 20.

Karnet MOSiR

Kupuj bilety szybko, łatwo i przyjemnie, dzięki karnetowi MOSiR. Przy jego pomocy wyposażycie się w wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em, a także opłacicie bilety wstępu na CRW Dolinka, Krytą Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar. Jak to działa? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.