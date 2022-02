Weekend na Dolince z torem przeszkód

fot. MOSiR

Tylko do najbliższej niedzieli (6 lutego) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka są dwa dmuchane tory przeszkód. Większy znajduje się w basenie sportowym, natomiast mniejszy – w basenie do nauki pływania w części rekreacyjnej. Jest to świetna atrakcja zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych, szczególnie w czasie ferii. Zobacz zdjęcia.

Dwie poprzednie wizyty wodnych torów przeszkód w CRW Dolinka spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem elblążan i mieszkańców z okolicznych miejscowości. Podobnie jest i tym razem. Ci, którzy pojawiają się na basenie, z ochotą korzystają z tej oryginalnej formy spędzania wolnego czasu. Jest to rewelacyjne urozmaicenie wszelkiego rodzaju zabaw w wodzie. Tym bardziej, że nadal trwają ferie zimowe, a to oznacza, że chcemy zapewnić jak najlepszą rozrywkę przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Tor przeszkód jest dostępny przez cały drugi tydzień ferii, aż do niedzieli 6 lutego, codziennie od godz. 6.00 do 22.00. Dla odwiedzających przygotowane zostały dwa dmuchane tory. Oba dostosowane są do konkretnych użytkowników. Na basenie sportowym znajduje się tor dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, natomiast w strefie rekreacyjnej, w basenie do nauki pływania, zainstalowany jest tor dla młodszych dzieci. Tory składają się częściowo z innych modułów niż poprzednio, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić czas spędzony w CRW Dolinka. Nad bezpieczeństwem klientów stale czuwają ratownicy. Bardzo ważną informacją jest to, że nie ma dodatkowych opłat, a wejście na oba tory będzie w cenie zwykłego biletu na basen. Zasady bezpieczeństwa W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie ust i nosa w obiekcie (oprócz czasu spędzonego w strefie basenowej) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu