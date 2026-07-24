Weekend z MOSiR-em. Aktywnie i na sportowo

Przed nami kolejny letni weekend pełen atrakcji. Tym razem zapraszamy na rodzinną Grę Miejską po elbląskiej Starówce, wypoczynek w Parku Wodnym Dolinka lub CRW Dolinka oraz aktywność na Torze Kalbar. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy.

Wakacyjny relaks nad basenem (Codziennie, godz. 9:00–20:00 | ul. Moniuszki 27)

Szukacie pomysłu na letni wypoczynek? Park Wodny Dolinka to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na odwiedzających czekają baseny, zjeżdżalnie, rwąca rzeka, brodziki dla najmłodszych oraz strefy wypoczynku. Do dyspozycji są także boiska do siatkówki plażowej i kometki oraz strefa gastronomiczna.



Weekendowa propozycja niezależnie od pogody (Codziennie, godz. 6:00–22:00 | ul. Moniuszki 25)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to idealne miejsce na trening, odpoczynek i chwilę wytchnienia niezależnie od aury. Czekają na Was basen sportowy, strefa rekreacyjna z hydromasażami, jacuzzi oraz sauny. To świetny wybór na aktywny lub spokojny weekendowy relaks.

Spacer pełen zagadek (Niedziela, godz. 12:00 | Brama Targowa)

W niedzielę zapraszamy na kolejną Grę Miejską w ramach Wakacji z MOSiR-em. Uczestnicy otrzymają mapę i wyruszą na trasę prowadzącą przez elbląską Starówkę, rozwiązując po drodze zagadki oraz wykonując przygotowane zadania. Biuro wydarzenia będzie czynne od godziny 12:00 przy Bramie Targowej, gdzie będzie można odebrać mapę i poznać zasady zabawy. Udział jest bezpłatny, a na osoby, które ukończą grę, będą czekały słodkie upominki.

Rolki i sport na świeżym powietrzu (Codziennie, godz. 9:00–20:50 | ul. Agrykola 8)

Przez całe lato zachęcamy również do korzystania z Toru Kalbar. To doskonałe miejsce dla miłośników jazdy na rolkach oraz wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Na terenie obiektu dostępne są również wielofunkcyjne boiska, dzięki czemu można połączyć rekreację z grami zespołowymi.