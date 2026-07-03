Weekend z MOSiR-em

Jeśli nie macie jeszcze planów na pierwszy lipcowy weekend, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował kilka propozycji, dzięki którym nie będzie czasu na nudę. W programie znalazły się wodne atrakcje w Parku Wodnym Dolinka i Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, aktywny wypoczynek na Torze Kalbar oraz piłkarskie emocje podczas wakacyjnego turnieju na boisku przy ul. Skrzydlatej.

Po długim i intensywnym tygodniu warto zrelaksować się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Kompleks jest otwarty codziennie w godzinach 6:00–22:00 i oferuje basen sportowy, strefę rekreacyjną z hydromasażami, jacuzzi oraz sauny. To idealne miejsce zarówno na trening, jak i chwilę odprężenia.

Przy sprzyjającej pogodzie warto wybrać się również do Parku Wodnego Dolinka, który jest czynny w godzinach 9:00–20:00. Na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie, rwąca rzeka, brodzik dla najmłodszych oraz strefa relaksu. To doskonała propozycja dla całych rodzin, które chcą aktywnie i przyjemnie spędzić letni dzień.

Na aktywnych czeka również Tor Kalbar, który będzie dostępny w godzinach 9:00–20:50. To świetna przestrzeń do jazdy na rolkach, gry w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę ręczną, a także korzystania z kortów tenisowych po wcześniejszej rezerwacji.

W sobotę, 4 lipca, na boisku przy ul. Skrzydlatej odbędzie się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej. Rozgrywki zaplanowano w godzinach 10:00–16:00 i skierowane są do wszystkich miłośników futbolu. To dobra okazja, by zmobilizować drużynę, przetestować swoje umiejętności i poczuć atmosferę sportowej rywalizacji. Lista zgłoszonych drużyn została już skompletowana, a na najlepsze zespoły będą czekały puchary i medale.

Niezależnie od tego, czy wybierzecie sportową rywalizację, kibicowanie, wodne atrakcje czy aktywność na świeżym powietrzu, w Elblągu każdy znajdzie coś dla siebie. To dobry sposób, by rozpocząć wakacje aktywnie i spędzić czas bez konieczności wyjeżdżania z miasta.