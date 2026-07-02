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Zwęzili przejazd już na stałe

 Elbląg, Zwęzili przejazd już na stałe
(fot. Anna Dembińska)
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Drogowcy już na stałe wprowadzili nowe oznaczenie pod zabytkowym budynkiem bramnym nad ul. Pionierską, zwężając w tym miejscu przejazd, by chronić zabytek przed uszkodzeniami, a mieszkańców przed dodatkowym hałasem. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Zwężenie pod budynkiem wprowadzono tymczasowo w ubiegłym roku, na czas prac związanych z modernizacją skrzyżowania płk. Dąbka i Al. Piłsudskiego. Powodem było ograniczenie hałasu i ryzyka dalszych uszkodzeń elewacji, tą ulicą prowadził wówczas objazd dla autobusów komunikacji miejskiej.

Jeszcze w 2024 roku interpelację w sprawie stanu technicznego budynku do prezydenta miasta pisała radna Karolina Śluz,

- Zwracam się z prośbą o wypracowanie, we współpracy z zarządcą oraz mieszkańcami, rozwiązania pozwalającego na sfinansowanie remontu zabytkowej bramy – pisała radna, wskazując, że według jej informacji budynek, w którym znajduje się brama, ma 18 lokali, 6 należy do miasta. A sam budynek jest zabytkiem z 1928 roku, co komplikuje sprawę remontu.

Po tej interpelacji wspólnota mieszkaniowa złożyła do miasta wniosek o dofinansowanie kosztów sporządzenia opinii konserwatorskiej, władze miasta pokryły połowę kwoty.

– Wspólnota, z tego co mi wiadomo, zamierza szukać środków na remont elewacji. Uzyskanie opinii konserwatorskiej jest pierwszym etapem całego procesu – przyznaje dzisiaj radna Śluz.

Zanim do remontu dojdzie, kierowców czeka w tym miejscu zmiana organizacji ruchu. Auta jadące od strony ul. Płk. Dąbka mają obowiązek przepuścić pojazdy jadące ul. Pionierską od strony ul. Beniowskiego i przyległych ulic. Odpowiednie znaki przy drodze i na jezdni już na stałe wprowadził Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przypomnijmy, że budynek nad ul. Pionierską (właściwy adres to Fałata 29/31-33) powstał w 1928 r. jako siedziba schroniska młodzieżowego. Po wojnie było to jedno z pierwszych miejsc, gdzie osiedlali się Polacy po 1945 r.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • "Powodem było ograniczenie hałasu" - jak wy chcecie ograniczyć hałas skoro jeden samochód musi przepuścić drugi i przy ruszaniu generuje większy hałas niż podczas samej jazdy?
  • Jak dotychczas wynik głosowania wskazuje, że hit przegrywa z kitem, bo ten ostatni to reprezentacja kierowców i to tych trochę nierozważnych.
  • No patrz to ty nie wiesz. że z logiką w urzędach to walczą :)
  • Tym samym zmuszają kierowców do jazdy po liniach nie ma w tym niczego sensownego.
  • Miasto i tak się już korkuje a tu takie kwiatki.
  • Elbląską władzę myślenie boli.
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    6
    1
    Andrzejek,(2026-07-02)
  • Oni nawet kowadło potrafią zepsuć.
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    7
    0
    Mirosław,(2026-07-02)
  • Nie trudno się dziwić mieszkańcom że im hałas przeszkadza, elewacja się zupie i zabudowa stopniowo siada co widać na pękających ścianach. Ten problem będzie tam zawsze do puki będzie przejazd dla samochodów, proste ! Skoro kamienica zabytkowa, ludzie tam mieszkają to nie można jej zburzyć ale Napewno można zamknąć przejazd umożliwiający inne objazdy i tyle.
  • @Waldimir -Jak postawią zakaz ruchu to ty będziesz zmuszony żeby go łamać ?
  • Stop dla nacjonalizmu na Ukrainie ! ''Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza - to plaga nacjonalizmu. Druga - to plaga rasizmu. Trzecia - to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik - jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary. Wszelka próba spokojnej rozmowy będzie mijać się z celem. Nie o rozmowę mu chodzi, tylko o deklaracje. Żebyś mu przytaknął, przyznał rację, podpisał akces. Inaczej w jego oczach nie masz znaczenia, nieistniejesz, ponieważ liczysz się tylko jako narzędzie, jako instrument, jako oręż. Nie ma ludzi - jest sprawa''. TEN WPIS TYLKO MARIUSZ LEWANDOWSKI MOZE OGARNĄĆ BO ON GWIAZDORZY POD KAŻDYM ARTYKUŁEM.
  • Tam dużo samochodów jadących od Dąbka skręca w lewo w Fałata - ten co będzie skręcał w lewo zablokuje już samochody przed tą bramą bo musi puścić te od Beniowskiego. Tak że mieszkańcom na pewno zwiększy to hałas i przybędzie im trochę szkodliwych spalin.
  • A z jakiego powodu nie zamknęli. ten kawałek jest zupełnie zbędny komunikacyjnie. Zostawić tylko dla służb.
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