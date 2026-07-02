Zwęzili przejazd już na stałe

Drogowcy już na stałe wprowadzili nowe oznaczenie pod zabytkowym budynkiem bramnym nad ul. Pionierską, zwężając w tym miejscu przejazd, by chronić zabytek przed uszkodzeniami, a mieszkańców przed dodatkowym hałasem. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Zwężenie pod budynkiem wprowadzono tymczasowo w ubiegłym roku, na czas prac związanych z modernizacją skrzyżowania płk. Dąbka i Al. Piłsudskiego. Powodem było ograniczenie hałasu i ryzyka dalszych uszkodzeń elewacji, tą ulicą prowadził wówczas objazd dla autobusów komunikacji miejskiej.

Jeszcze w 2024 roku interpelację w sprawie stanu technicznego budynku do prezydenta miasta pisała radna Karolina Śluz,

- Zwracam się z prośbą o wypracowanie, we współpracy z zarządcą oraz mieszkańcami, rozwiązania pozwalającego na sfinansowanie remontu zabytkowej bramy – pisała radna, wskazując, że według jej informacji budynek, w którym znajduje się brama, ma 18 lokali, 6 należy do miasta. A sam budynek jest zabytkiem z 1928 roku, co komplikuje sprawę remontu.

Po tej interpelacji wspólnota mieszkaniowa złożyła do miasta wniosek o dofinansowanie kosztów sporządzenia opinii konserwatorskiej, władze miasta pokryły połowę kwoty.

– Wspólnota, z tego co mi wiadomo, zamierza szukać środków na remont elewacji. Uzyskanie opinii konserwatorskiej jest pierwszym etapem całego procesu – przyznaje dzisiaj radna Śluz.

Zanim do remontu dojdzie, kierowców czeka w tym miejscu zmiana organizacji ruchu. Auta jadące od strony ul. Płk. Dąbka mają obowiązek przepuścić pojazdy jadące ul. Pionierską od strony ul. Beniowskiego i przyległych ulic. Odpowiednie znaki przy drodze i na jezdni już na stałe wprowadził Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przypomnijmy, że budynek nad ul. Pionierską (właściwy adres to Fałata 29/31-33) powstał w 1928 r. jako siedziba schroniska młodzieżowego. Po wojnie było to jedno z pierwszych miejsc, gdzie osiedlali się Polacy po 1945 r.