Weekend ze sportem i rekreacją

Nadchodzący weekend to idealny czas na aktywne spędzenie wolnych chwil! MOSiR w Elblągu przygotował mnóstwo atrakcji – od rodzinnego festynu, przez rowerową wyprawę, po zabawę z mapą i relaks w wodzie. Sprawdźcie, co dla Was szykujemy!

estyn z Ogrodami (sobota, 19.07, 11:00, parking ul. Żyrardowska)

Wspólnie z Centrum Handlowym Ogrody zapraszamy na sportowy festyn. Na zewnętrznym parkingu pojawi się masa bezpłatnych atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, elektryczne hulajnogi, malowanie twarzy, boisko do piłki nożnej, cymbergaje, stoły z piłkarzykami, zajęcia plastyczne oraz strzelanie z łuku. Czeka nas świetna i rodzinna zabawa, nie może Was zabraknąć!

Rowerowa wycieczka do Pasłęka (niedziela, 20.07, 10:00, rondo im. Bitwy pod Grunwaldem)

Miłośników jazdy na dwóch kółkach zapraszamy na wycieczkę do malowniczego Pasłęka. Tam dotrzemy do Parku Ekologicznego, a w drogę powrotną ruszymy przez Krosno i Węzinę. Trasa liczy około 51 kilometrów, a tempo jazdy będzie spokojne i rekreacyjne. Przewidywany czas trwania przejazdu to około 5 godzin. Udział bezpłatny, a satysfakcja gwarantowana!

Z mapą po Starówce (niedziela, 20.07, 12:00, Brama Targowa)

Poszukiwaczy oraz entuzjastów ruchu i dobrej zabawy zapraszamy do udziału w zabawie z mapą. Przygotowaliśmy dla Was listę miejsc, które należy odnaleźć oraz odpowiedzieć na przypisane do nich pytania. Dla każdego uczestnika znajdziemy coś słodkiego oraz wręczymy gadżety i certyfikaty ukończenia gry. Znajdziecie nas przy Bramie Targowej na Starym Mieście.

Park Wodny czeka na Ciebie! (codziennie, 9:00-20:00, ul. Moniuszki 27)

W weekend warto zadbać o chwilę wytchnienia i naładować baterie na nadchodzący tydzień. Idealnym miejscem na relaks i dobrą zabawę jest Park Wodny Dolinka. W ramach jednego biletu skorzystacie z m.in. 5 różnych zjeżdżalni, 3 torów pływackich, basenu rekreacyjnego, rwącej rzeki oraz miejsca do wypoczynku na leżakach. Znajdziecie tam również dwa boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do kometki. Czas umili wam również bogata strefa gastronomiczna, która oferuje zarówno ciepłe, jak i chłodne napoje oraz posiłki. Co tu dużo mówić, wystarczy przyjść i skorzystać z najnowszej atrakcji na mapie Elbląga!