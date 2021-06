Weekendowe bieganie z Piekarczykiem

Sobota: biegi dzieci. Niedziela: dwa biegi dorosłych na 10 kilometrów i bieg na 5 kilometrów. Najbliższy weekend Elbląg opanują biegacze, którzy wystartują w 12. Biegu Piekarczyka.

W zawodach weźmie udział ponad 1100 zawodników (wliczając dzieci i dorosłych). 12. Bieg Piekarczyka będzie trwał dwa dni: w sobotę na torze Kalbar pobiegną dzieci, niedziela będzie dla dorosłych. - Zgodnie z datami, w tym roku powinien odbywać się 13. Bieg Piekarczyka. Z powodu pandemii koronawirusa w ubiegłym roku odbył się bieg wirtualny, któremu zdecydowaliśmy się nie przyznawać numeru - tłumaczył Andrzej Bugajny, dyrektor elbląskiego MOSiR.

Mini bieg Piekarczyka zostanie rozegrany w sobotę (19 czerwca). Wezmą w nim udział dzieci do lat 13, które pobiegną na różnych dystansach, w zależności do wieku. Po zawodach odbędzie się festyn. Do zawodów zgłosiło się blisko 500 dzieci.

Bieg dla dorosłych odbędzie się w niedzielę (20 czerwca). Ze względu na obostrzenia pandemiczne organizatorzy zdecydowali się na organizację trzech startów. I tak: o godzinie 9. wystartują kobiety we wszystkich kategoriach wiekowych oraz mężczyźni powyżej 50 lat. Dwie godziny później na starcie staną mężczyźni od lat 16 do 50 oraz starsi zawodnicy, którzy w poprzednich edycjach uzyskiwali dobre czasy. W tych biegach zawodnicy będą mieli do pokonania 10 km. O godzinie 13. rozpocznie się bieg na 5 kilometrów, w którym wystartują już wszyscy chętni. Trasa biegu będzie taka jak w latach ubiegłych: start na ul. Teatralnej przy placu Kazimierza Jagiellończyka, skąd zawodnicy pobiegną na Stare Miasto i wrócą na miejsce startu.

- Zapraszam wszystkich mieszkańców do kibicowania i dopingowania - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Są jeszcze wolne miejsca dla zawodników, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o starcie w zawodach. Ostatecznym terminem zapisów jest sobota. Biuro zawodów w ten dzień będzie czynne od godziny 16 do 19 na lodowisku „Helena“.

W związku z Biegiem Piekarczyka nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Więcej tutaj.