Weź udział w trzech największych imprezach sportowych

XII Bieg Piekarczyka, Garmin Iron Triathlon oraz VII Bieg Niepodległości to największe imprezy sportowe, które odbędą się w tym roku w Elblągu. Już teraz możesz zapisać się na dwa pierwsze wydarzenia!

Dwie imprezy biegowe (Biegi Piekarczyka i Niepodległości) i trzecia łącząca 3 dyscypliny sportowe (Garmin Iron Triathlon) to propozycje, do których szykować się można cały rok. Odbywają się one cyklicznie w naszym mieście i ściągają z roku na rok coraz większą liczbę uczestników, a także kibiców. W każdej z tych imprez udział biorą zarówno dzieci, jak i młodzież, a przede wszystkim dorośli miłośnicy sportowej rywalizacji.

- Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu w Elblągu – mówi Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – To świetna promocja zarówno zdrowego trybu życia, jak i samego Elbląga, do którego w trakcie tych wydarzeń przyjeżdża sporo osób z różnych części naszego kraju, a także z zagranicy.

XII Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka wystartuje 31 maja. Przed biegiem głównym na 10 km odbędą się biegi dziecięce, które już teraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci w zależności od wieku będą miały do pokonania dystans od 50 do 600 m. Równolegle do biegu głównego przebiegać będzie rywalizacja drużynowa.

W tegorocznej, już 12 edycji Biegu Piekarczyka, pojawią się nowości. Jedną z nich jest bieg na 5 km, czyli propozycja dla osób, które mniej wyczynowo podchodzą do tego sportu, ale chcą wziąć udział w największej imprezie biegowej w naszym mieście. Jest to dystans, który dla większości osób nie powinien sprawić większego kłopotu. Nowością jest również trasa, która ponownie rozpocznie i zakończy się na ulicy Teatralnej, ale przebiegać będzie innymi ulicami niż dotychczas.

Zapisy na bieg główny, bieg towarzyszący na 5 km, bieg drużynowy oraz biegi dziecięce odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie biegpiekarczyka.pl.

Garmin Iron Triathlon odbędzie się w Elblągu 19 lipca. Będzie to już piąta odsłona tej imprezy w naszym mieście. Pływanie ponownie odbędzie się w rzece Elbląg. Następnie zawodnicy pojadą Trasą Unii Europejskiej i drogą wojewódzką nr 503 aż do nawrotu w Kamionku Wielkim. Trasa biegowa będzie prowadziła przez Stare Miasto. Rywalizacja zakończy się tradycyjnie na Placu przed Katedrą św. Mikołaja. Te zawody to przede wszystkim ciekawa i szybka trasa oraz możliwość rywalizacji na trzech dystansach: 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. Jednak to co wyróżnia zawody Garmin Iron Triathlon w Elblągu to zdecydowanie jedyna na świecie trasa z atestem. Od 2018 roku podczas Garmin Triathlon Elbląg odbywa się challenge #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h’ wśród kobiet rywalizujących na dystansie 1/4 IM! Zawodnicy, którzy tego dokonają i pobiją tym samym rekord Polski wyjadą z Elbląga bogatsi o 10.000 zł. Imprezą towarzyszącą triathlonowi ponownie będą zawody biegowe dla dzieci – Garmin Kids na dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m.

– Warto podkreślić, że w Elblągu co roku pada rekord frekwencji, zarówno wśród zawodników, jak i w liczbie kibiców, którzy dopingują triathlonistów na każdym etapie zawodów – mówi Marcin Florek z Labo Sport. – Praktycznie od startu do mety w Elblągu zawodnicy są na wyciągnięcie ręki, a kibice znajdują się w samym centrum wydarzeń.

Zapisy na wszystkie dystanse Garmin Iron Triathlon Elbląg 2020 trwają na oficjalnej stronie cyklu: www.irontriathlon.pl.