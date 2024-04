WF z Mileną Rosner

Mistrzyni Europy w siatkówce Milena Rosner przeprowadziła pokazową lekcję wychowania fizycznego dla młodych siatkarek z Elbląga. To już kolejna lekcja z mistrzem organizowana przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Sportowymi. Zobacz zdjęcia.

- Poprzez „Lekcję z mistrzem” chcemy pokazywać ścieżkę rozwoju, autorytety, pomysł na życie i sposób spędzania wolnego czasu. Przede wszystkich chcemy zachęcić młodych ludzi do aktywności ruchowej oraz inwestowania w siebie zarówno pod względem nauki, jak i sportu. Taka ścieżka może być pięknie połączona i jest to świetny pomysł na samorealizację – mówiła Hanna Szuszkiewicz, dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu.

- Dziewczyny zapewne poznają tajniki siatkarskiego rzemiosła. Milena Rosner opowie o swojej historii, zmotywuje dzieci do systematycznych treningów, bo to jest klucz do sukcesu. W Elblągu mamy kilka „perełek'. Mam nadzieję, że pójdą w ślady Mileny Rosner, Asi Wołosz, czy Oli Szczygłowskiej. Takie spotkanie da motywację do ciężkiej pracy – dodał Wojciech Samulewski, trener siatkówki i prezes Truso Elbląg.

Spotkanie z Mileną Rosner było podzielone na dwie części. W pierwszej była reprezentantka Polski opowiadała o sobie i swojej karierze siatkarskiej. W drugiej elbląskie siatkarki miały możliwość trenowania pod okiem mistrzyni Europy z Chorwacji. Co reprezentantka Polski poradziłaby siatkarkom, które dopiero zaczynają swoją przygodę?

- Są utarte slogany, że jak się chce to można. Na pewno trzeba pracować nad sobą, jeżeli chodzi o głowę. Dużo ze sobą rozmawiać, jak czegoś się nie wie, to trzeba pytać, zgłębiać wiedzę. I nie zniechęcać się porażkami, one zawsze będą – mówiła Milena Rosner. - Nigdy nie ma samych zwycięstw, wbrew pozorom porażki pomagają. Można się na nich wiele nauczyć. I życzyłabym wytrwałości w dążeniu do celu. Dobrze jest sobie ten cel obrać i do niego dążyć.

Milena Rosner jest wychowanką Czarnych Słupsk. Jej pierwszym trenerem był znany z Elbląga Andrzej Jewniewicz. W swojej karierze zdobyła m.in. mistrzostwo Europy (2005 r.), brązowy medal Ligi Mistrzyń (2007 r. z hiszpańskim Spar Teneryfa Marichal), 2 mistrzostwa Polski i Puchar Polski.