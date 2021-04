Więcej osób na Kalbarze

Już od najbliższej soboty swobodniej będzie można korzystać z atrakcji na Torze Kalbar. Premier zapowiedział na środowej konferencji, że od 1 maja z obiektów na świeżym powietrzu będzie mogło skorzystać dwa razy więcej osób niż dotychczas. Przypomnijmy, że tor wrotkarski, boiska i korty tenisowe są otwarte codziennie od godz. 9 do 20.

Zgodnie z zapowiedzią premiera od pierwszego dnia maja z obiektów otwartych będzie mogło korzystać jednocześnie maksymalnie 50 osób. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich spragnionych aktywności fizycznej, ponieważ oznacza to łatwiejszy dostęp do wszelkich obiektów sportowych znajdujących się na świeżym powietrzu.

Tor Wrotkarski Kalbar wraz z kortami tenisowymi i z kompleksem boisk wielofunkcyjnych (do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej) będzie czynny przez cały tydzień od godz. 9 do 20. Z obiektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i zawodnicy z elbląskich klubów zgodnie z harmonogramem. Korzystanie z toru wrotkarskiego oraz boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne. Nie ma możliwości dokonania wcześniejszych rezerwacji. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą przebywać na terenie obiektu (maksymalnie 50 osób), nadal liczy się kolejność przyjścia. Sytuacja epidemiczna wymusza dokładne przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych. Prosimy więc o dostosowywanie się do wymogów, które zawarte będą w rozporządzeniu oraz próśb i zaleceń pracowników obsługi. Zgodnie z zapowiedziami wkrótce jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać ze sportu w obiektach na świeżym powietrzu, a tym samym z Toru Kalbar.

Tor Kalbar jest czynny od poniedziałku do piątku:

9.00 – 14.45 – wejścia indywidualne dla mieszkańców

15.00 – 16.45 – zajęcia dla zawodników z elbląskich klubów

17.00 – 17.50, 18.00 – 18.50, 19.00 – 19.50 – wejścia indywidualne dla mieszkańców (50-minutowe sesje).

W sobotę i niedzielę wejścia indywidulane dla mieszkańców podzielone są również na 50-minutowe sesje rozpoczynające się o równych godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Ostatnia sesja kończy się o 19.50.

Korty tenisowe

Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne, a wejście możliwe jest jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu pod nr telefonu: 537 443 376. Opłaty za korzystanie z kortów pobierane są zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie MOSiR. Korty tenisowe dostępne będą codziennie od godz. 9 do 19.50.

Zasady bezpieczeństwa

W trakcie korzystania z otwartych obiektów sportowych będą obowiązywały specjalne zasady bezpieczeństwa tj. zachowanie dystansu społecznego, ograniczona liczba osób (maksymalnie do 50 osób), dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu, obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki – w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy i przed jego opuszczeniem, natomiast podczas uprawiania sportu nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

Zapraszamy na Tor Kalbar i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób.